W minionym tygodniu ponownie spadła cena kontraktów terminowych na rzepak na paryskiej giełdzie (tym razem o 3,4 proc.).

W ostatnim tygodniu na światowych giełdach oleistych przeważały wzrosty cen, wyjątkiem były notowania rzepaku na paryskiej giełdzie, które po przełamaniu bariery 600 euro/t obniżyły się w piątek do 577,25 euro /t i są najniższe od roku. Prognozy rekordowych zbiorów rzepaku na świecie w połączeniu z wyraźnym trendem spadkowym cen ropy (Brent kosztuje ok. 90 USD/t) do poziomów sprzed ataku Rosji na Ukrainę nie zachęcają inwestorów do kupna kontraktów na rzepak (znaczna część oleju wykorzystywana jest do produkcji biodiesla).

Poniedziałkowy raport USDA wykazał ponowny wzrost prognoz produkcji rzepaku na świecie i wyższy spadek zbiorów soi w USA niż oczekiwali analitycy. To przełożyło się na jednodniowy wzrost notowań soi o ponad pięć proc. na giełdzie w Chicago. Jednak kolejne dni nie były już tak udane i do końca tygodnia oddały połowę poniedziałkowej zwyżki.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie na paryskiej giełdzie w piątek spadły o 0,8 proc. i wyniosły 577,25 euro/t (2723) zł/t, ) i były o 3,5 proc. niższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak potaniał o 3,4 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek podniosły się o 0,5 proc. i wyniosły 792,50 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 9,5 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 5,8 proc. Amerykańska soja potaniała w piątek o 0,2 proc. i kosztowała 532,22 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 11,8 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena podniosła się o 2,6 proc.

Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,77 proc. (577,25 euro/t- 2723 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,21 proc. (532,22 USD/t- 2522 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,52 proc. (792,50 CAD/t- 2826 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.