Miniony tydzień zakończył się spadkiem cen kontraktów zbożowych na świtowych giełdach. Zboża na Matif wyznaczyły nowe wielomiesięczne dołki notowań.

Kolejny tydzień taniały zboża na światowych rynkach. We wtorek wszystkie prezentowane poniżej kontrakty zbożowe osiągnęły najniższe kilkumiesięczne wartości notowań. W środę-czwartek wystąpiło odreagowanie połączone z oczekiwaniem na piątkowy raport USDA. Chociaż raport wykazał spadek prognoz (miesiąc do miesiąca) światowej produkcji pszenicy o 2,1 mln t i 6,5 mln kukurydzy, to jednocześnie zmniejszono prognozy zużycia (odpowiednio o 1,6 mln t i 4,8 mln t), w efekcie oczekiwany poziom zapasów na koniec roku zmniejszył się nieznacznie.

Uczestnicy rynku nie byli oczarowani danymi płynącymi z raportu i dzień zakończył się na minusach, w przypadku zbóż na Matif na tyle dużych, że wyznaczyły nowe dołki cen w obecnej fali spadkowej- pszenica jest najtańsza od 25 lutego br., a kukurydza od 24 lutego br.

Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował w piątek najnowszy miesięczny raport na temat m. in. prognoz światowego bilansu zbóż w bieżącym sezonie. Globalne zbiory pszenicy w 2022/23 mają wynieść rekordowe 780,59 mln t - wzrost o 1,26 mln t wobec sezonu 2021/22 i spadek o 2,09 mln t miesiąc do miesiąca. Zapasy końcowe w obecnym sezonie prognozowane są na poziomie 267,33 mln t- o 8,94 mln t niższym niż szacowane na koniec poprzedniego sezonu.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy spadek zbiorów w bieżącym sezonie (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej- o 3,99 mln t do 134,30 mln t, na Ukrainie spadek zbiorów ma wynieść 12,51 mln t do zaledwie 20,5 mln t, w Argentynie- o 9,65 mln t do 12,5 mln t.

Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Kanadzie- o 11,53 mln t do 33,82 mln t, w Kazachstanie- o 2,19 mln t do 14,0 mln t, w USA- o 0,1 mln t do 44,9 mln t, w Rosji- o 15,84 mln t do rekordowych 91,0 mln t i w Australii- o 0,25 mln t do 36,6 mln t.

Według grudniowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1161,86 mln t- spadek o 55,00 mln t wobec poprzedniego sezonu i spadek 6,52 mln t miesiąc do miesiąca. Zapasy na koniec bieżącego sezonu mają spaść o 8,69 mln t do 298,40 mln t. W USA prognozowany jest spadek produkcji o 29,94 mln t do 352,95 mln t, w Brazylii wzrost ma wynieść 10,0 mln t do 126,0 mln t, na Ukrainie oczekiwany jest spadek o 15,13 mln t do 27,0 mln t (zmniejszenie prognozy przez miesiąc o 4,5 mln t), w Unii Europejskiej zbiory mają być niższe aż o 16,78 mln t i wynieść 54,2 mln t (spadek prognozy przez miesiąc o 0,6 mln t), a w Argentynie wyższe o 2 mln t i wzrosnąć do 55,0 mln t.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu (ostatnie notowanie w najbliższy poniedziałek- coraz mniejsze znaczenie z uwagi na śladowe obroty) w piątek na Matif potaniała o 1,7 proc. i kosztowała 302,75 euro/t (1418 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 9,3 proc. Przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się o 5,5 proc. Kolejna najbliższa seria kontraktu z dostawą w marcu wczoraj potaniała o 1,5 proc. do 302,75 euro/t.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym w piątek spadła o 1,5 proc. i wyniosła 286,75 euro/t (1343 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 16,6 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 2,6 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym w piątek potaniała o 1,6 proc. i kosztowała 261,89 USD/t. W ujęciu r/r notowania spadły o 7,9 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 3,3 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,4 proc. i wyniosła 249,89 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 7,9 proc. Przez ostatni tydzień notowania spadły o symboliczne 0,04 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena spadła w piątek o 1,70 proc. (302,75 euro/t- 1418 zł/t).

Wykres 1.



Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 1,59 proc. (261,89 USD/t- 1161 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena w piątek spadła o 1,46 proc. (286,75 euro/t- 1343 zł/t).

Wykres 6



Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,44 proc. (249,89 USD/t- 1108 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10