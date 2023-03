W minionym tygodniu na światowych giełdach po raz kolejny spadły ceny kontraktów terminowych. Przez tydzień najwięcej straciła pszenica na Matif- 5,6 proc.

W minionym tygodniu były kontynuowane spadki cen kontraktów zbożowych na światowych giełdach. Pszenica na Matif po piątkowej sesji jest najtańsza od 29 września 2021 r., a kukurydza od 21 lutego ub.r. Natomiast pszenica na CBOT w czwartek wyznaczyła najniższe notowanie od połowy lipca 2021 r., a kukurydza od połowy sierpnia ub.r.

Opublikowany w ostatnią środę najnowszy raport USDA przyniósł kolejna z rzędu podwyżkę rekordowych prognoz globalnej produkcji pszenicy w obecnym sezonie, ale również kolejną obniżkę prognoz zbiorów kukurydzy (szczegóły poniżej). Wydaje się, że ostatnie przeceny na rynkach zbóż są przesadzone. Część czynniki wpływających na taki stan rynku wymieniłem w komentarzu dotyczącym kontraktów na oleiste.

Ponadto wydaje się, że inwestorzy są przekonani o przedłużeniu porozumień o korytarzach humanitarnych do eksportu m.in. zbóż drogą morską z Ukrainy zawartych pomiędzy ONZ, Turcją i Ukrainą oraz ONZ, Turcją i Rosją. Aktualne porozumienia wygasają za kilka dni.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu w piątek (ostatnie notowanie) na Matif potaniała o 1,5 proc. i kosztowała 257,50 euro/t (1206 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 33,3 proc. Przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się o 5,6 proc. Cena kolejnej najbliższej serii kontraktu z terminem dostawy w maju obniżyła się o 0,7 proc. do 261,75 euro/t.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym w piątek spadła o 0,9 proc. i wyniosła 258,00 euro/t (1208 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 25,1 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 5,1 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym w piątek podrożała o 2,0 proc. i kosztowała 244,98 USD/t. W ujęciu r/r notowania spadły o 37,9 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 4,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,9 proc. i wyniosła 245,76 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 17,6 proc. Przez ostatni tydzień notowania spadły o 3,3 proc.

Rekordowe zbiory pszenicy

Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował w środę najnowszy miesięczny raport na temat m. in. prognoz światowego bilansu zbóż w bieżącym sezonie. Globalne zbiory pszenicy w 2022/23 mają wynieść rekordowe 788,94 mln t - wzrost o 9,73 mln t wobec sezonu 2021/22 i wzrost o 5,14 mln t miesiąc do miesiąca. Zapasy końcowe w obecnym sezonie prognozowane są na poziomie 267,20 mln t- o 4,25 mln t niższym niż szacowane na koniec poprzedniego sezonu.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy spadek zbiorów w bieżącym sezonie (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej- o 3,52 mln t do 134,70 mln t, na Ukrainie spadek zbiorów ma wynieść 12,01 mln t do zaledwie 21,0 mln t, w Argentynie- o 9,25 mln t do 12,9 mln t.

Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Kanadzie- o 11,53 mln t do 33,82 mln t, w Kazachstanie- o 4,59 mln t do 16,4 mln t (wzrost prognoz przez miesiąc o 2,4 mln t), w USA- o 0,1 mln t do 44,9 mln t, w Rosji- o 16,84 mln t do rekordowych 92,0 mln t i w Australii- o 2,76 mln t do 39,0 mln t (wzrost prognoz przez miesiąc o 1,0 mln t).

Według marcowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1147,52 mln t- spadek o 68,50 mln t wobec poprzedniego sezonu i spadek 3,84 mln t miesiąc do miesiąca. Zapasy na koniec bieżącego sezonu mają spaść o 9,23 mln t do 296,46 mln t. W USA prognozowany jest spadek produkcji o 34,14 mln t do 348,75 mln t, w Brazylii wzrost ma wynieść 9,0 mln t do 125,0 mln t, na Ukrainie oczekiwany jest spadek o 15,13 mln t do 27,0 mln t, w Unii Europejskiej zbiory mają być niższe aż o 16,78 mln t i wynieść 54,2 mln t i w Argentynie niższe o 9,5 mln t i wynieść 40,0 mln t (spadek przez miesiąc o 7,0 mln t i o 5,0 mln t dwa miesiące wcześniej).

Pszenica Matif, kontrakt majowy- cena spadła w piątek o 0,66 proc. (261,75 euro/t- 1226 zł/t).

Wykres 1.



Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 2,03 proc. (244,98 USD/t- 1084 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena w piątek spadła o 0,86 proc. (258,00 euro/t- 1208 zł/t).

Wykres 6



Notowania zerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,93 proc. (245,76 USD/t- 1088 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 10