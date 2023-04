Jak poinformowali eksperci projektu Instytutu KSE„Rosja zapłaci”, kwota bezpośrednich szkód wyrządzonych kompleksowi rolno-przemysłowemu Ukrainy w roku wojny na pełną skalę wynosi 8,7 mld dolarów.

Największe straty w maszynach rolniczych

Największa część strat w sektorze rolniczym wynika ze zniszczeń i uszkodzeń maszyn rolniczych, w wyniku, których szacowane straty producentów wynoszą ponad 4,65 mld dolarów. Łącznie w wyniku działań wojennych uszkodzonych lub zniszczonych zostało 109,6 tys. sztuk maszyn rolniczych.

Druga, co do wielkości kategoria strat w tym obszarze dotyczy zniszczeń i kradzieży gotowych produktów rolnych. Odnotowana ilość zniszczonych i skradzionych produktów rolnych to ponad 4 mln ton. Całkowitą wartość tych strat eksperci szacują się na 1,87 mld dolarów.

Znaczne straty poniosła również infrastruktura służąca do przechowywania wyprodukowanych produktów rolnych. Łączna pojemność zniszczonych spichlerzy sięga, więc 8,2 mln ton, a uszkodzonych – 3,25 mln ton. Koszt odbudowy zniszczonych obiektów szacowany jest na 1,33 mld dolarów.

Najbardziej poszkodowane obwody

Wojna rozpętana przez Rosję spowodowała największe szkody w rolnictwie w obwodach ługańskim (2,6 mld dolarów), chersońskim (1,3 mld dolarów), donieckim (1,1 mld dolarów), charkowskim (1 mld dolarów) i zaporoskim (0,9 mld dolarów).