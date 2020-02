Styczniowe podsumowanie kontraktów na światowych giełdach

Na początku nowego roku kontrakty zbożowe i oleiste biją wielomiesięczne, a nawet wieloletnie rekordy cen.

Przełom roku 2019/2020 okazał się bardzo korzystny dla posiadaczy zbóż i oleistych na światowych giełdach. Wzrosły ceny wszystkich prezentowanych poniżej kontraktów, bijąc nowe rekordy notowań w trwającej od kilku miesięcy fali wzrostowej.

W okresie 9 grudnia ub.r. - 10 stycznia br. pszenica na paryskiej giełdzie MATIF podrożała o 3,4 proc., do 191,50 euro/t (813 zł/t), ale w ub.r. roku notowania spadły o 7,1 proc. Pod koniec pierwszej dekady stycznia br. cena osiągnęła dziesięciomiesięczne maksimum (191,75 euro/t).Cena pszenicy na giełdzie w Chicago przez ostatni miesiąc podniosła się o 6,1 proc. do 207,41 USD/t (794 zł/t), a poprzednim roku wzrost wynosi 11,0 proc. Na koniec pierwszej dekady stycznia br. cena pszenicy na CBoT była najwyższa od początku sierpnia 2018 r.

10 stycznia br. USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż w obecnym sezonie. W stosunku do danych sprzed miesiąca podwyższono prognozę światowych zbiorów pszenicy - o 1,02 mln t, do 764,39 mln t. Szacowana produkcja będzie wyższa aż o 32,94 mln t (o 4,5 proc.) wobec sezonu 2018/19. Zapasy końcowe mają wynieść 288,08 mln t wobec 278,06 mln t w poprzednim sezonie. W ujęciu miesięcznym zmniejszono prognozę zbiorów w Rosji - o 1,0 mln t, do 73,5 mln t (o 1,82 mln t, czyli 2,5 proc. więcej niż przed rokiem) i w Australii - o 0,5 mln t, do 15,6 mln t (o 1,7 mln t, czyli 9,8 proc. miej wobec poprzedniego sezonu). W Unii Europejskiej szacunki zbiorów podniesiono o 0,5 mln t, do 17,0 mln t - oznacza to większe zbiory aż o 17,14 mln t wobec poprzedniego sezonu (wzrost o 12,5 proc.).

Cena kukurydzy na giełdzie w Paryżu w omawianym okresie wzrosła o 4,8 proc., do 173,00 euro/t (735 zł/t), a w 2018 r. obniżyła się o 5,6 proc. Osiągnięta na koniec omawianego okresu cena jest najwyższa od końca lipca 2019 r. Kukurydza na giełdzie CBoT podrożała przez ostatni miesiąc o 5,7 proc., do 152,26 USD/t (583 zł/t). W ub.r. cena wzrosła o 3,4 proc. Na początku stycznia br. kukurydza notowana na giełdzie w Chicago była najdroższa od połowy października 2018 r. (154,13 USD/t).

Według raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w bieżącym sezonie wyniosą 1110,84 mln t (spadek prognoz o 2,22 mln t wobec grudnia) i będą o 11,63 mln t (1,0 proc.) niższe w stosunku do poprzedniego sezonu. Zapasy na koniec obecnego sezonu mają spaść z 320,29 mln t do 297,81 mln t. Wśród trzech największych światowych producentów i eksporterów kukurydzy podwyższono szacunki zbiorów w USA - o 0,78 mln t, do 347,78 mln t (spadek o 16,48 mln t, czyli 4,5 proc. wobec poprzedniego sezonu). W Brazylii utrzymano prognozę zbiorów na poziomie sprzed miesiąca - 101,0 mln t (w poprzednim sezonie zbiory wyniosły również 101,0 mln t). W Argentynie również nie zmieniono prognoz wobec grudniowego raportu - 50,0 mln t (spadek o 1,0 mln t, czyli 2,0 proc. wobec 2018/19). W Unii Europejskiej podwyższono prognozę zbiorów o 0,44 mln t do 65,0 mln t (wzrost o 0,78 mln t, czyli 1,2 proc. wobec poprzedniego sezonu).

Przez ostatni miesiąc cena rzepaku na MATIF wzrosła o 5,7 proc. i wyniosła 421,50 euro/t. (1790 zł/t), a w 2018 r. roku podniosła się o 12,9 proc. Obecnie cena rzepaku na paryskiej giełdzie jest najwyższa od połowy lutego 2017 r. Kanadyjska canola przez miesiąc podrożała o 3,6 proc. do 475,50 CAD/t (1392 zł/t), a w ub. r. spadek wyniósł 1,2 proc. Aktualna cena jest najwyższa od połowy lutego 2019 r. Notowania amerykańskiej soi na giełdzie w Chicago wzrosły przez ostatnie cztery tygodnie o 4,2 proc., do 343,55 USD/t (1315 zł/t), natomiast w poprzednim roku cena podniosła się o 6,9 proc. Na początku stycznia br. amerykańska soja była najdroższa od połowy czerwca 2018 r. (346,95 USD/t).

W styczniowym raporcie USDA (w stosunku do grudniowych danych) nieznacznie podwyższyła prognozę światowych zbiorów soi w bieżącym sezonie - o 0,23 mln t, do 337,70 mln t. Szacowana produkcja będzie jednak niższa aż o 20,57 mln t (o 5,7 proc.) wobec sezonu 2018/19. Zapasy końcowe mają wynieść 96,67 mln t wobec 110,28 mln t w poprzednim sezonie. Wśród trzech największych światowych producentów i eksporterów soi podwyższono szacunki zbiorów w USA - o 0,23 mln t, do 96,84 mln t (spadek o 23,67 mln t, czyli 19,6 proc. wobec poprzedniego sezonu). W Brazylii utrzymano prognozę zbiorów na rekordowym poziomie sprzed miesiąca - 123,0 mln t (wzrost produkcji r/r o 6,0 mln t - 5,1 proc.). W Argentynie również nie zmieniono prognoz wobec grudniowego raportu - 53,0 mln t (spadek o 2,3 mln t, czyli 4,2 proc. wobec 2018/19).

Według danych USDA światowe zbiory rzepaku w bieżącym sezonie wyniosą 67,72 mln t (spadek prognoz o 0,3 mln t wobec grudnia) i będą o 4,65 mln t (6,4 proc.) niższe w stosunku do poprzedniego sezonu. Oznacza to najmniejszą globalną produkcję rzepaku od siedmiu lat. Zapasy na koniec obecnego sezonu mają spaść z 8,54 mln t do 6,78 mln t. W ujęciu miesięcznym zmniejszono prognozę zbiorów w Australii - o 0,1 mln t, do 2,0 mln t (o 0,18 mln t, czyli 8,3 proc. mniej niż przed rokiem) i w USA - o 0,14 mln t, do 1,55 mln t (o 0,09 mln t, czyli 5,5 proc. miej wobec poprzedniego sezonu). W Unii Europejskiej szacunki zbiorów pozostawiono na poziomie sprzed miesiąca - 17,0 mln t. Oznacza to mniejsze zbiory aż o 3,03 mln t wobec poprzedniego sezonu (spadek o 15,1 proc.), a osiągnięta unijna produkcja jest najniższa od 2006 r.