„Szalony” tydzień notowań rzepaku na Matif

Ubiegły tydzień notowań rzepaku na paryskiej giełdzie był bardzo dynamiczny. Ostatecznie w ujęciu tygodniowym cena wzrosła o 0,7 proc.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie wzrosły w piątek o 1,9 proc. do 672,50 euro/t (3076) zł/t, ) i były o 72,4 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał 0,7 proc. Chociaż w ujęciu tygodniowym rzepak zyskał to na początku tygodnia nie było tak wesoło. Przez pierwsze dwa dni tygodnia cena spadła aż o ponda 26 euro/t. Jednak końcówka tygodnia była już dynamicznie wzrostowa, co pozwoliło na odrobienie początkowych strat z nawiązką. Prawdopodobnie zawirowania notowań miały związek z publikacją najnowszego raportu USA.

W opublikowanym 12 października przez USDA najnowszym miesięcznym raporcie o światowym bilansie oleistych w obecnym sezonie prognozuje się spadek globalnych zbiorów rzepaku wobec poprzedniego sezonu o 5,15 mln t do 67,36 mln t. (Będą to najniższe zbiory od sezonu 2012/13, które wyniosły 63,31 mln t). W Unii Europejskiej produkcja ma wzrosnąć o 0,81 mln t do 17,0 mln t, w Kanadzie spaść- o 6,49 mln t do 13,0 mln t (przez ostatni miesiąc obniżono prognozę o 1,0 mln t), na Ukrainie wzrosnąć- o 0,3 mln t do 3,05 mln t, w Australii wzrosnąć- o 0,8 mln t do 4,8 mln t. i w Rosji- o 0,18 mln t do 2,75 mln t.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek wzrosły o 0,6 proc. i wyniosły 915,50 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 74,3 proc. W ujęciu tygodniowym canola potaniała o 1,2 proc. Amerykańska soja podrożała w piątek o 1,0 proc. i kosztowała 447,44 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 14,6 proc., natomiast przez ostatni tydzień obniżyła się o 2,0 proc.

Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 1,89 proc. (672,50 euro/t- 3076 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,95 proc. (447,44 USD/t- 1763 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,58 proc. (915,50 CAD/t- 2922 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.