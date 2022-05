W obliczu trudnej sytuacji geostrategicznej szwedzki rząd najwyraźniej nie chce już wykluczać niedoborów żywności we własnym kraju i dlatego zlecił badanie dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego.

Ogłaszając nowy projekt w zeszłym tygodniu, szwedzka minister rolnictwa stwierdziła, że ​​bezpieczne i wystarczające dostawy żywności są jednym z najważniejszych filarów funkcjonującego społeczeństwa.

Aby to zapewnić także w przypadku kryzysów międzynarodowej polityki bezpieczeństwa, Szwecja powinna zrezygnować z globalnych strumieni dostaw, przez co najmniej trzy miesiące. Według minister powołany specjalny przedstawiciel wraz z ekspertami przeanalizuje stan suwerenności żywnościowej, zidentyfikuje słabości i na tej podstawie opracuje propozycje odporniejszego systemu żywnościowego do końca 2023 roku.

Szwedzki Związek Rolników (LRF) z zadowoleniem przyjął plany rządu. Według przewodniczącego stowarzyszenia, krajowy łańcuch żywnościowy jest kruchy, nie tylko z powodu niepewnej sytuacji ekonomicznej rolników. Pod tym względem jest to właściwy krok, jeśli rząd chce uczynić system żywnościowy bardziej odpornym na kryzys. Dlatego przewodniczący zaoferował pełne wsparcie stowarzyszenia rolników. Według niego, jednak już teraz jest jasne, że rentowność w szwedzkim rolnictwie wymaga poprawy, jeśli produktywność i bezpieczeństwo żywnościowe mają zostać zwiększone.