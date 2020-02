Tendencje cenowe na rynkach rolnych

W ostatnim tygodniu stycznia br. wzrosły ceny większości rodzajów zbóż – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Niestety, nadal – w porównaniu do danych sprzed roku są one średnio o 17% tańsze. Droższe r/r są natomiast żywiec wieprzowy i półtusze, kurczęta brojlery i ich tuszki oraz mleko w proszku. Znacznie potaniały w tym zestawieniu masło i żywiec wołowy, a co za tym idzie ćwierćtusze.

W analizowanym okresie w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 742 zł/t wobec 740 zł/t w połowie stycznia. Jednocześnie cena tego ziarna była o 4% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 14% niższa niż przed rokiem – podaje Biuro Analiz i Strategii KOWR.

Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano w ostatnim tygodniu stycznia 554 zł/t, o 2% mniej niż tydzień wcześniej i o 3% mniej niż w grudniu. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 24,5% tańsze.

Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego wyniosła 680 zł/t i była o 1% wyższa niż w po-przednim tygodniu i o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej. Ziarno to było jednak o 17,5% tańsze niż przed rokiem.

Kukurydzę skupowano średnio po 652 zł/t. Cena tego zboża była o 0,3% wyższa niż tydzień wcześniej, ale o 1% niższa niż w grudniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 12% niższa od uzyskanej w porównywalnym okresie 2019 r.

Przypomnijmy – według prognozy Wiesława Łopaciuka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawionej na początku grudnia 2019 na wspólnej konferencji prasowej Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych oraz Polskiego Związku Producentów Kukurydzy – notowania pszenicy w I kwartale 2020 będą się kształtowały w przedziale średnio 680-730 zł, a w II kwartale br. – 720-770 zł/t. Żyto – według tej samej prognozy – ma kosztować średnio 560-610 zł/t w I kwartale i 580-630 zł/t w II kwartale br.

Trzodę chlewną skupowano w omawianym okresie przeciętnie po 5,89 zł/kg, o 2% drożej niż tydzień wcześniej, ale o 5% taniej niż przed miesiącem. Cena żywca wieprzowego była o 44% wyższa niż przed rokiem.

Średnia cena zakupu świń rzeźnych klasy E w Unii Europejskiej wyniosła 182,54 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej wobec 182,27 EUR/100 kg tydzień wcześniej. Jednocześnie był to poziom o 5% niższy niż przed miesiącem, ale o 37% wyższy w odniesieniu do ceny uzyskanej przed rokiem. Cena wieprzowiny tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 180,45 EUR/100 kg, o 1% niższym niż średnio w UE.

W ostatnim tygodniu stycznia br. półtusze wieprzowe zbywano średnio po 8,46 zł/kg, o 0,4% drożej niż w poprzednim notowaniu, jednak o 8% taniej niż przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku cena ta wzrosła o 34% - wynika z analizy KOWR.

W odniesieniu do notowań z połowy miesiąca, nieznacznie (o 0,3%) wzrosła na koniec stycznia cena żywca wołowego i wyniosła 6,28 zł/kg. Była ona jednak o 0,2% niższa niż przed miesiącem i o 4,5% niższa niż przed rokiem. W ostatnim tygodniu stycznia zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat średnio po 12,94 zł/kg, o 3 gr/kg drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ćwierćtusz była o 1% niższa niż przed miesiącem oraz o 4% niższa niż w analogicznym tygodniu 2019 r.

Kurczęta brojlery kupowano na koniec omawianego miesiąca przeciętnie po 3,30 zł/kg, o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu i nieznacznie (o 0,4%) drożej niż miesiąc wcześniej. Za indyki dostawcy uzyskiwali średnio 5,58 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej i o 3% mniej niż w grudniu ub.r. W odniesieniu do notowań sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 4%, a indyki nieznacznie potaniały (o 0,4%).

Zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt przeciętnie po 5,17 zł/kg, o 5% taniej niż w poprzednim tygodniu i o 10% taniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tuszek kurcząt była o 9% wyższa niż przed rokiem. Tuszki indyków zbywano pod koniec stycznia po 9,14 zł/kg, o 0,6% więcej niż w poprzednim notowaniu. Tuszki indyków były jednak o 4% tańsze niż w grudniu oraz o 0,6% tańsze niż przed rokiem.

Jeśli chodzi o ceny zbytu artykułów mleczarskich, na rynku krajowym w ostatnim tygodniu stycznia odnotowano wzrost cen masła w blokach, przy jednoczesnej obniżce cen masła konfekcjonowanego. W zakładach mleczarskich monitorowanych przez MRiRW z końcem stycznia cena zbytu masła w blokach ukształtowała się na poziomie 15,02 zł/kg, o 1% wyższym niż tydzień wcześniej, ale o 1% niższym niż przed miesiącem. Za masło konfekcjonowane płacono 16,88 zł/kg (3,38 zł za 200 gramową kostkę), o 3% mniej niż w poprzednim notowaniu i o 6% mniej niż miesiąc wcześniej. Masło w blokach było tańsze niż przed rokiem o 18%, a masło konfekcjonowane – o 15%.

W krajowych proszkowniach za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 10,96 zł/kg, nieznacznie (o 0,4%) więcej niż tydzień wcześniej i o 2% więcej niż w grudniu. Cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się na poziomie 12,66 zł/kg, o 1% niższym niż przed tygodniem, ale o 1% wyższym niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było droższe o 59%, a PMP – o 9% - podaje KOWR.