Timmermanns rozmawiał z Gretą Thunberg o… WPR

Wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans grozi wycofaniem propozycji reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Przyniosło mu to ostrą krytykę ze strony ministrów rolnictwa UE i Parlamentu Europejskiego.

Komisarz UE ds. Klimatu Frans Timmermans napisał na Twitterze, że rozmawiał o WPR z Gretą Thunberg. Rolnicy krytycznie odnoszą się do tego na Twitterze.

Timmermans wywołał irytację już w połowie listopada, kiedy ogłosił, że chce wycofać propozycje dotyczące wspólnej polityki rolnej (WPR), ponieważ nie były one zorientowane na środowisko i klimat.

Teraz jego tweet o spotkaniu z aktywistkami klimatycznymi Gretą Thunberg, Luisą Neubauer i Anuną De Wever Van Der Heyden dostarcza nowego materiału do dyskusji.

Według brukselskich kręgów, komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski „nie do końca zgadza się” z podejściem przyjętym przez wiceprezesa wykonawczego i komisarza UE ds. klimatu Fransa Timmermansa do uwzględnienia celów strategii „od pola do stołu” i różnorodności biologicznej w nadchodzącej reformie rolnej UE.