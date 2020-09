Tydzień notowań zbóż na światowych rynkach w większości wzrostowy

W drugiej połowie tygodnia na światowym rynku zbóż wystąpiła korekta spadkowa, ale w ujęciu tygodniowym większość kontraktów podrożała.

Jeszcze na początku tygodnia kontrakty zbożowe wyznaczały nowe kilkumiesięczne szczyty notowań. W drugiej połowie tygodnia na światowych giełdach dominowała realizacja wcześniejszych zysków i na rynkach zapanowała korekta spadkowa.

Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek potaniała o 0,3 proc. i kosztowała 189,25 euro/t (842 zł/t) i jest o 19,0 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 0,7 proc. Osiągnięta w środę cena (192,5 euro/t) była najwyższa od pierwszej dekady maja br. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym w piątek spadła o 0,1 proc. i wyniosła 166,5 euro/t (741 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 3,1 proc. W ujęciu tygodniowym notowania spadły o 0,9 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym w potaniała o 0,6 proc. i kosztowała 198,32 USD/t.- ale we wtorek notowania były najwyższe od pierwszej dekady kwietnia br. (204,20 USD/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 17,3 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 0,1 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,8 proc. i wyniosła 136,71 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 1,4 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 0,4 proc. We wtorek amerykańska kukurydza była najdroższa od początku lipca br. (137,59 USD/t).

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,26 proc. (189,25 euro/t- 842 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,64 proc. (198,32 USD/t- 744 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,15 proc. (168,50 euro/t- 741 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,80 proc. (136,71 USD/t- 513 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10