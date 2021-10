Tydzień rekordowych cen rzepaku na MATIF

W piątek wzrosły ceny większości kontraktów terminowych na oleiste na światowych giełdach. W ujęciu tygodniowym niekwestionowanym liderem rynku był rzepak z nowych zbiorów notowany na paryskiej giełdzie, który kilkakrotnie bił rekordy notowań, a cena zbliżyła się do 3 tys. zł/t.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie wzrosły w piątek o 0,9 proc. do 644,25 euro/t (2960) zł/t, ) i były o 65,4 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał 4,0 proc. Uzyskana w środę cena była najwyższa w historii notowań rzepaku z tegorocznych zbiorów (644,25 euro/t- 2991 zł/t).

Napięty światowy bilans rzepaku winduje ceny, szczególnie na rynku europejskim, który jest znaczącym importerem netto nasion. W tej sytuacji może cieszyć druga w historii najwyższa produkcja rzepaku w Polsce. Według ostatnich danych Komisji Europejskiej (z 30 września br.) zbiory rzepaku w Polsce w br. sezonie wyniosły 2,99 mln t wobec 2,70 mln t przed rokiem. Jednocześnie jest to drugi najlepszy wynik produkcji w naszym kraju, wyższe zbiory odnotowano jedynie 2014 r.- 3,28 mln t.

Prognoza Komisji Europejskiej przewiduje wzrost produkcji rzepaku w UE w obecnym sezonie o 0,7 mln t do 16,9 mln t. (jednak to i tak nie zaspokoi zapotrzebowania, będzie konieczny import kilku mln t). Wśród największych unijnych producentów zbiory mają być niższe (wobec poprzedniego sezonu) w Niemczech- o 0,01 mln t i wyniosą 3,52 mln t. We Francji mają spaść o 0,05 mln t do 3,31 mln t. W Polsce produkcja ma być wyższa o 0,29 mln t i wynieść wspomniane 2,99 mln t.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek wzrosły o 1,1 proc. i wyniosły 903,10 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 76,4 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 1,7 proc. Amerykańska soja potaniała w piątek o 0,8 proc. i kosztowała 458,00 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 21,8 proc., natomiast przez ostatni tydzień obniżyła się o 3,0 proc. Spadek ceny amerykańskiej soi wiązał się z wyższymi niż oczekiwano zapasami nasion w USA.

Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,86 proc. (644,25 euro/t- 2960 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,76 proc. (458,00 USD/t- 1817 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 1,07 proc. (903,10 CAD/t- 2822 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.