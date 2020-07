UE chce chronić pracowników sezonowych

Komisja Europejska jest zaangażowana w lepszą ochronę pracowników sezonowych. W tym celu przedstawiła wytyczne w związku z pandemią Covid 19.

Komisarz UE ds. społecznych Nicolas Schmit zauważył, że setki tysięcy pracowników sezonowych każdego roku przyczynia się do wspierania Unii Europejskiej, w przemyśle spożywczym i rolnictwie. Pandemia koronawirusa uwydatniła trudne warunki życia i pracy, z którymi się borykają.

Przedstawione obecnie wytyczne są sygnałem ostrzegawczym skierowanym do państw członkowskich i przedsiębiorstw, aby upewnić się, że wypełniają one swój obowiązek ochrony niezbędnych, pracowników. W szczególności KE wzywa państwa członkowskie do zapewnienia godnych warunków pracy i życia pracownikom sezonowym i do ściślejszego ich monitorowania.

Według KE, mniejszym pracodawcom należy udzielić praktycznej pomocy. a Władze UE zapowiedziały również badanie mające na celu zebranie dokładnych danych o pracy sezonowej w Unii Europejskiej. Powinno to również obejmować umowę o pracę. Szczególnie wrażliwe obszary robocze należy zidentyfikować za pomocą ankiety. KE planuje również rozpoczęcie kampanii uświadamiającej i konsultacje z europejskimi partnerami społecznymi w sprawie pracy sezonowej.

Według władz UE, średnia liczba aktywnych pracowników sezonowych w UE wynosi od kilkuset tysięcy do miliona rocznie.