UE: Holandia największym importerem soi i oleju palmowego

Holandia ma największy udział w UE w imporcie towarów łaczonych z wylesianiem i degradacja gleby; Fot. Shutterstock

W UE Holandia wydaje najwięcej pieniędzy na import soi, oleju palmowego i kakao z krajów trzecich. Kraj ten jest także drugim co do wielkości importerem drewna, bydła i produktów pokrewnych do UE.

Brazylia eksportuje najwięcej towarów związanych z wylesieniem Komisja Europejska łączy te dobra z wylesianiem i degradacją gleby. Zwraca na to uwagę Holenderski Urząd Statystyczny (CBS) w Hadze. W związku z tym większość tych towarów jest reeksportowana stosunkowo szybko po imporcie. Według statystyk, największym dostawcą towarów związanych z wylesianiem w 2022 roku była Brazylia, o łącznej wartości 3,2 mld euro. Z tego 1,92 mld euro przypadało na sam kompleks sojowy, a 884 mln euro na drewno i powiązane produkty. USA zajmują drugie miejsce wśród krajów zaopatrujących się w te towary o wartości 1,97 mld euro, z czego 1,03 mld euro przypada na soję i produkty pokrewne, a 735 mln euro na drewna. Czytaj więcej Brazylia: Wylesianie Amazonii osiągnęło rekordowy poziom Ranking dostawców Z Wybrzeża Kości Słoniowej pochodziło głównie ziarno kakaowca. Tymczasem Chiny było głównym źródłem drewna do produkcji mebli. Indonezja i Malezja dostarczały głównie olej palmowy i produkty pokrewne o wartości odpowiednio 649 mln euro i 430 mln euro. Kolejnych miejscach znalazła się Wielka Brytania, która dostarczała głównie drewno do Holandii, za nią uplasował się Urugwaj z drewnem i bydłem, Argentyna z bydłem i produktami sojowymi oraz Ghana z kakao. Czytaj więcej Należy powstrzymać wylesianie lasów deszczowych. Szefowie rządów na szczycie

