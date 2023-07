Według KE, po lutowym odbiciu eksportu handel produktami rolno-spożywczymi w UE nadal rozwijał się, przy czym w marcu nastąpił jego znaczny wzrost

Wzrost wartości unijnego handlu zagranicznego

Doprowadziło to do nadwyżki handlowej w wysokości 6,9 mld euro, co stanowi wzrost o 28 proc. w ujęciu miesięcznym i stanowi najwyższy poziom w ciągu ostatnich trzech lat. Ogólnie wysoki poziom eksportu w marcu osiągnął 21,5 mld euro, co oznacza wzrost o 16 proc. w porównaniu z lutym 2023 r. (i o 14 proc. więcej niż w marcu 2022 r.).

Import również wzrósł po trzech miesiącach, osiągając poziom 14,6 mld euro. Takie są główne ustalenia najnowszego miesięcznego raportu o handlu artykułami rolno-spożywczymi, opublikowanego dzisiaj przez Komisję Europejską.

Eksport

W marcu 2023 r. nastąpił znaczny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych z UE, co przełożyło się na łączną wartość tego eksportu w wysokości 58,2 mld euro w pierwszym kwartale 2023 r. (od stycznia do marca 2023 r.). Stanowi to znaczący wzrost o 13 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r. (+6,7 mld euro).

Niemal wszystkie kategorie produktów odnotowały wyższe wartości eksportu w porównaniu do danych z ubiegłego roku. W szczególności wzrósł eksport przetworów zbożowych i produktów przemiału (+1,2 mld euro, +24 proc,), przetworów z owoców, orzechów i warzyw (+698 mln euro, +31proc.), a także produktów mlecznych (+634 mln EUR, +15 proc.).

Trzy główne kierunki eksportu produktów rolno-spożywczych z UE w pierwszym kwartale 2023 r. to Wielka Brytania, USA i Chiny. Znaczący wzrost eksportu obejmował Turcję (+416 mln euro, +41 proc,), która zwłaszcza kupowała wołowinę i cielęcinę, Arabię ​​​​Saudyjską (+362 mln euro, +40 proc.), nabywającą głównie zboża) i Ukrainę (+274 mln euro, +45 proc.).

Import

Po sezonowym trzymiesięcznym spadku import produktów rolno-spożywczych do UE zaczął ponownie wzrósł w marcu 2023 r. o 10 proc. w ujęciu miesięcznym. Przełożyło się to na powrót do miesięcznej wartości 14,6 mld euro.

W tym czasie zwiększył się zarówno pod względem wielkości, jak i wartości import, zwłaszcza cukru i izoglukozy, zbóż i wyrobów tytoniowych,.

Import z Ukrainy, Kanady i Wielkiej Brytanii wzrósł najbardziej, podczas gdy import z Rosji był znacznie poniżej poziomu z 2022 r. w tym okresie (- 44 proc., - 365 mln euro). Trzy kraje o największym eksporcie produktów rolno-spożywczych do UE w pierwszym kwartale 2023 r. to Brazylia, Ukraina i Wielka Brytania.