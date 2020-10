UE: Wartość eksportu produktów rolnych wzrosła w pierwszej połowie 2020 r.

W pierwszej połowie 2020 roku z UE wyeksportowano produkty rolne o wartości 90,2 mld euro. To o 2,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Według półrocznego raportu Komisji Europejskiej o handlu produktami rolnymi w pierwszej połowie 2020 roku wyeksportowano z UE produkty rolne i żywność o wartości 90,2 mld euro. To o 2,6 proc. więcej niż od stycznia do czerwca 2019 roku.

W tym samym czasie wartość importu wzrosła o 2,4 proc. do 62,7 mld euro. Daje to nadwyżkę w handlu produktami rolnymi do 27,4 mld euro, co oznacza wzrost o 3 proc. w porównaniu z pierwszą połową 2019 r.

Nastąpił wzrost eksportu w do Chin (+ 2,23 mld euro) i Arabii Saudyjskiej (+484 mln euro). Wzrost wartości eksportu dotyczył pszenicy, wieprzowiny, zbóż paszowych, karmy dla zwierząt i żywności dla niemowląt. Z drugiej strony spadł eksport win, wódki i likierów, a także surowych skór zwierzęcych.