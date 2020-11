UE: Wzrósł eksport produktów rolno-spożywczych

Handel artykułami rolnymi i żywnością w UE utrzymywał się na wysokim poziomie w okresie od stycznia do lipca 2020 r.

Jak podaje Komisja Europejska w swoim miesięcznym raporcie, eksport krajów UE-27 osiągnął łączną wartość 105,5 mld euro w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku. To wzrost o 2,1 proc. w ciągu roku. Import wspólnotowy wzrósł w tym samym okresie o 1,7 proc. do 72,6 mld euro. Nadwyżka eksportowa towarów rolnych i żywności wyniosła 32,9 mld euro w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 r., co stanowi wzrost o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r.

Chiny pozostają najważniejszym rynkiem dla produktów rolnych i żywności z UE. Zwiększona sprzedaż wieprzowiny, podrobów, pszenicy i żywności dla niemowląt doprowadziła do wzrostu o 2,55 miliarda euro w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wywóz jęczmienia i pszenicy z UE na Bliski Wschód i do Afryki Północnej również silnie się rozwijał, zwłaszcza do Arabii Saudyjskiej, Maroka i Algierii. Wzrosła również wartość eksportu rolnego z UE do Szwajcarii i Ukrainy.

Z kolei import unijnych produktów rolnych z Wielkiej Brytanii spadł o 927 mln euro w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 r., a eksport z UE do Wielkiej Brytanii o 359 mln euro.

Alkohole i likiery, makarony i ciastka oraz czekolada i wyroby cukiernicze to jedne z głównych kategorii produktów, które odnotowały spadki. Największe wzrosty wartości eksportu zanotowano w przypadku wieprzowiny i pszenicy, a następnie zbóż paszowych oraz olejów: rzepakowego i słonecznikowego.