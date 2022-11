Pomimo niedawnych sukcesów na polu bitwy z Rosją, rząd ukraiński jest pesymistycznie nastawiony do możliwości produkcyjnych rolnictwa. Znaczna część gruntów ornych jest zaminowana, stanowi część pola bitwy, albo jest pod okupacją rosyjską.

Co najmniej 20 proc. ukraińskich gruntów rolnych nie będzie nadawało się do użytku w nadchodzącym roku - poinformował wiceminister rolnictwa Markijan Dmytrasewicz przed Komisją Rolnictwa Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Trudne rozminowanie

Wiceminister wyjaśnił, że obecnie tylko około 60 proc. gruntów ornych może być uprawianych. W zależności od tego, jak rozwinie się sytuacja wiosną przyszłego roku, odsetek obszarów, z których nie będzie można zebrać plonów w 2023 r., może nawet wzrosnąć do 40 proc.

Zwłaszcza rozminowywanie okazuje się trudne. To, czego teraz potrzebuje jego kraj, to przede wszystkim nasiona. Dostarczenie tego może pomóc w uprawie roślin jarych. Zapytany przez unijnych polityków rolnych o pomoc, jakiej potrzebują, Dmytrasewicz powtórzył żądanie swojego rządu dotyczące ciężarówek, aby móc wymusić transport zboża korytarzami solidarności. W związku z tym wiceminister wyjaśnił, że Ukraina nadal jest uzależniona od korytarzy solidarności. Zaapelował do posłów o zaprojektowanie tych szlaków eksportowych w dłuższej perspektywie.

Niedobór nawozów i generatorów prądu

Kolejnym problemem jest niedobór nawozów. To również najprawdopodobniej zmniejszy plony i wielkość zbiorów. Co więcej, ostatnio masowo nasilone ataki na ukraińskie dostawy energii mocno uderzyłyby także w rolników. Dotyczy to m.in. hodowli krów mlecznych i drobiu. Dlatego Dmytrasevych zdecydowanie zwrócił się do UE o dostarczenie dieslowskich generatorów prądowych. Tymczasem członkowie Komisji Rolnictwa PE wskazywali, że w niektórych częściach UE występują również wąskie gardła. Rzecznicy rolnictwa liberalnej grupy Müller i Martin Häusling stwierdzili, że obecnie również w Unii Europejskiej brakuje generatorów prądu.