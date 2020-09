Ukraina: Ostrzeżenie przed spadkiem inwestycji w sektorze rolnym

Asystent naukowy w Kijowskim Instytucie Ekonomiki Rolnictwa określa silny spadek inwestycji kapitałowych w ukraińskim rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym w tym roku, jako ostry kryzys inwestycyjny.

W komentarzu do stosownego raportu krajowego urzędu statystycznego zwraca uwagę, że choć cała gospodarka odczuła recesję w pierwszym półroczu, to bardziej niż przeciętnie wpłynęła on na rolnictwo i przemysł spożywczy.

W związku z tym inwestycje w rolnictwie spadły o 44,5 proc., a w sektorze spożywczym o 36,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, podczas gdy w całej gospodarce spadły o 34,9 proc.

Ekspert ostrzega o możliwych konsekwencjach załamania inwestycji w produkcji rolno-spożywczej, które mogą wystąpić w krótkim okresie. Na tle konieczności wywiązywania się z zobowiązań eksportowych Ukrainy mogłoby to negatywnie wpłynąć na podaż na rynku krajowym.