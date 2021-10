Ukraina: Spadek produkcji mięsa, mleka, jaj i pogłowia zwierząt

Ukraiński przemysł przetwórczy w wyniku pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku wykazał dalsze straty produkcyjne we wszystkich ważnych obszarach.

Jak poinformował ukraiński państwowy urząd statystyczny, produkcja żywca wyniosła ok. 2,38 mln ton w wadze żywej, czyli o 1,8 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W tym samym czasie produkcja mleka surowego spadła o 6,1 proc. do ok. 6,81 mln ton, a jaj o 14,1 proc. do ponad 11 mld sztuk.

Urząd statystyczny stwierdził również znaczący spadek pogłowia we wszystkich gatunkach zwierząt gospodarskich. Pogłowie bydła na początku października wynosiła około 3,11 mln sztuk, czyli o 6,7 proc. mniej niż przed rokiem, krów spadła o 5,9 proc. do prawie 1,64 mln sztuk. Ponadto na Ukrainie utrzymywano ok. 6,07 mln sztuk trzody chlewnej, trzody chlewnej mniej o 1,7 proc., a stada drobiu zmniejszyły się o 1,8 proc. do łącznie ok. 234 mln sztuk.