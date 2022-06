Według informacji podanej przez Ukrainian Grain Association, siewy roślin jary na Ukrainie zostały zakończone. Jednak dane nie napawają optymizmem.

Po wybuchu wojny cel jaki postawiła sobie Ukraina jeśli chodzi o zasiewy roślin jarych wynosił 11,45 mln ha. Udało się zasiać więcej niż planowano tj. 12,2 mln ha. Ale w porównaniu do roku 2021 jest to zaledwie 78,8 proc. Dodatkowo część nasion została wysiana zbyt późno, a w wielu przypadkach nawożenie pod te rośliny zostało zmniejszone lub nawet całkowicie pominięte, co z pewnością będzie miał wpływ na plony.

Tak wyglądają zasiewy głównych roślin jarych na Ukrainie. Niebieski areał zasiany w 2021, żółty areał zasiany w 2022, zielony planowana powierzchnia zasiewów 2022. Fot. UGA

Powierzchnia uprawy pszenicy jarej i soi utrzymała się na poziomie roku poprzedniego. Areał obsiany jęczmieniem jarym zmniejszył się w porównaniu z ubiegłym rokiem o ponad 380 000 ha.

Jeśli chodzi o słonecznik to rolnikom nie udało się wykonać planu zasiewów, który wynosił 5 mln ha i zdołali obsiać 4,7 mln ha ale w porównaniu z rokiem ubiegłym jest to spadek o 1,8 mln ha.

Zmniejszył się także areał obsiany kukurydzą, bowiem w roku 2021 było to 5,55 mln ha, a w obecnym 4,639 ha.

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Polityki Żywnościowej Ukrainy ogółem struktura zasiewów roślin jarych na dzień 16.06.2022 r. wygląda następująco

- pszenica jara 191,1 tys. ha;

- jęczmień jary 951,4 tys. ha;

- rzepak jary 34,1 tys. ha;

- owies 159,3 tys. ha;

- groch 131,0 tys. ha;

- gryka 75,3 tys. ha;

- proso 49,5 tys. ha;

- kukurydza 4 639,4 tys. ha;

- buraki cukrowe 180,6 tys. ha;

- słonecznik 4 702,7 tys. ha;

- soja 1212,6 tys. ha;

- ziemniaki 1 104,2 tys. ha.