USA: Ponura perspektywa cen i dochodów rolniczych

Konsekwencje pandemii dla cen rolnych i dochodów rolnych w USA i prawdopodobnie na całym świecie będą druzgocące. Tak uważają analitycy z University of Missouri.

W USA University of Missouri (FAPRI) dokonał wstępnej oceny skutków pandemii koronawirusa na ceny produktów rolnych i dochody gospodarstw. Pomimo rozległej pomocy rządowej dla amerykańskich rolników perspektywy są ponure. Analitycy FAPRI piszą, że ceny rolne mogą w tym roku z gwałtownie spaść z powodu pandemii koronawirusa i obniżyć dochody rolnicze o prawie jedną czwartą.

Prezydent Trump obiecał pomoc w wysokości 16 miliardów dolarów, ale rząd nie powiedział jeszcze, jak podzielić ją między producentów. Dodał do tego 3 miliardy dolarów, na zakup żywność dla biednych.

Analitycy FAPRI piszą również, że możliwy wpływ COVID-19 na rolnictwo zależy w głównej mierze od długości i intensywności pandemii. Główne założenia makroekonomiczne w tej analizie informują o gwałtownym i znaczącym spadku gospodarki w 2020 r., przy czym największy spadek nastąpić ma w drugim kwartale.

Scenariusz zakłada recesję w kształcie litery „V”, w której rynek szybko się odrodzi. Taki wynik prawdopodobnie zależeć będzie od szybkiego zakończenia pandemii i obecnych ograniczeń ekonomicznych. Nazywanie tego „najlepszym scenariuszem” może być nieuzasadnione, jednak gorsze wyniki są z pewnością możliwe. Jeśli COVID-19 będzie nadal zakłócał działalność gospodarczą w 2020 i 2021 r., recesja może być znacznie głębsza i trwać dłużej.

Na wydatki konsumpcyjne bardzo negatywnie wpływa wzrost bezrobocia i ograniczenia działalności gospodarczej. Spadek wydatków konsumenckich w USA po raz ostatni zaobserwowano w 2009 r. - podczas wielkiej recesji.

W „optymistycznym scenariuszu COVID” naukowcy FAPRI doszli do wniosku, że w sezonie 2020/2021 ceny produktów roślinnych spadną o 5 do 10 procent. Ceny w produkcji zwierzęcej w 2020 roku mogą spaść o 8 do 12 procent. Wpływ na ceny zbóż w sezonie 2019/2020 jest ograniczony faktem, że większość produkcji była sprzedawana przed nadejściem kryzysu. Dotyczy to szczególnie pszenicy.

FAPRI uważa, że ​​ponieważ spadek cen wpływa na wszystkie kultury, zmiany powierzchni upraw w nowym sezonie 2020/2021 są niewielkie. Ze względu na stosunkowo duży spadek cen kukurydzy areał kukurydzy prawdopodobnie nieco się zmniejszy.

Ceny uzyskiwane w produkcji zwierzęcej ze względu na słabszy popyt konsumpcyjny i malejące dochody konsumentów, w 2020 r. gwałtownie spadną

Problemy z łańcuchem dostaw, mogą wywierać jeszcze większą presję na spadki cen producenta. Pomimo niższych cen paliw koszty logistyczne na drodze między rolnikiem a sprzedażą detaliczną mogą również wzrosnąć w przypadku wielu produktów spożywczych. Wpływ cen na najważniejsze uprawy będzie większy w sezonie 2020/2021 niż w sezonie 2019/2020, choć zakłada się, że ożywienie gospodarcze rozpocznie się w tym roku.

Biorąc pod uwagę spadek cen rynkowych w 2020 r., dochody z produkcji zwierzęcej spadną silniej niż dochody z produkcji roślinnej. Jednak dochód z produkcji zwierzęcej wzrośnie w 2021 r. i zbliży się do wartości wyjściowych.

Spadek dochodów w produkcji zwierzęcej jest również częściowo zrównoważony przez spadek kosztów produkcji żywego inwentarza, pasz dla zwierząt, paliwa, odsetek od kredytów i innych kosztów. Ponadto spadek dochodów jest częściowo kompensowany wzrostem płatności rządowych.

Niemniej jednak dochód rolniczy netto w 2020 r. spadnie o około 20 mld dolarów, czyli nieco poniżej 20 procent, biorąc pod uwagę dotacje rządowe i niskie koszty produkcji. Naukowcy uważają, że przy założonym ożywieniu gospodarczym w 2021 r. dochód rolniczy powróci do wartości wyjściowej. Dalsze lub przedłużające się konsekwencje COVID-19 mogą jednak zwiększyć lub rozszerzyć negatywne skutki dla dochodu gospodarstwa.