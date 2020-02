USDA: Prognoza światowej produkcji pszenicy prawie bez zmian, zbóż paszowych lekko wzrosła

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) lutowa prognoza światowej produkcji pszenicy w sezonie 2019/2020 zmniejszyła się w stosunku do stycznia o 0,440 mln ton do 763,95 mln ton, prognoza dotycząca zbóż paszowych wzrosła w tym czasie o 0,900 mln ton do 1,402,7 mln ton.

Prognozy globalnych zapasów pszenicy są zmniejszone ułamkowo z powodu niewielkich, i w większości kompensujących się, zmian początkowych zapasów i produkcji. Światowy eksport zwiększył się o 1,8 mln ton, co oznacza wzrost o 1,0 mln ton w UE dzięki bardziej konkurencyjnym cenom. Kazachstan zyskał 0,8 mln ton przede wszystkim dzięki szybkiemu tempu eksportu. USA zwiększyły eksport o 0,7 mln ton i przewiduje się, że będzie on największy od trzech lat. Częściowo kompensowane są zmniejszenia eksportu o 0,5 miliona ton dla Kanady i 0,3 mln ton dla Pakistanu.

Prognoza światowego import pszenicy w sezonie 2019/2020 zwiększyła się o 1,9 mln ton, co oznacza wzrost o 0,8 mln ton w przypadku Chin i o 0,7 mln ton w przypadku Turcji. W roku sezonie 2019/2020 globalna konsumpcja i zapasy końcowe są nieznacznie zmniejszane, chociaż zapasy na świecie pozostają rekordowo duże.

Przewiduje się, że światowa produkcja zbóż paszowych w sezonie 2019/2020 wzrośnie o 0,9 mln ton do poziomu 1,4027 mld. Prognoza dla zbóż paszowych w tym miesiącu dotyczy większej produkcji i konsumpcji oraz niższych zapasów w porównaniu z poprzednim miesiącem. Globalna produkcja kukurydzy wzrosła o 0,8 mln ton, przy czym wzrosty w Południowej Afryce, Mołdawii i na Ukrainie z nawiązką zrównoważyły ​​spadek dla Wietnamu. W przypadku RPA produkcja jest wyższa, ponieważ opady deszczu w styczniu poprawiły perspektywy plonów.

Poważne zmiany w handlu światowym na lata 2019/2020 obejmują większy prognozowany eksport kukurydzy z RPA, Ukrainy i UE, przy czym w dużej mierze kompensuje to obniżkę dla USA. Import kukurydzy został zwiększony dla Turcji i Brazylii, przy czym dla Brazylii większe niż oczekiwano dostawy trafią na obszary produkcji zwierzęcej w południowej części kraju.

Zapasy końcowe kukurydzy spadły w porównaniu z ubiegłym miesiącem, głównie odzwierciedlając ich redukcje w Wietnamie, Brazylii, Paragwaju i UE. Globalne zapasy kukurydzy, wynoszące 296,8 mln ton, spadły o 1,0 mln w porównaniu z poprzednim miesiącem.