USDA: Prognozy mniejszych światowych dostaw pszenicy i zbóż paszowych

Według sierpniowej prognozy amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) światowe dostawy pszenicy i zbóż paszowych mają być mniejsze niż oczekiwano przed miesiącem.

Globalne prognozy dotyczące pszenicy w sezonie 2021/2022 dotyczą zmniejszonych dostaw, niższej konsumpcji, zmniejszonego handlu i mniejszych końcowych zapasów. Przewiduje się, że dostawy spadną o 16,8 mln ton do 1,066, mld ton, przede wszystkim ze względu na niższą produkcję w Rosji, Kanadzie i USA.

Większe prognozy produkcji pszenicy w Australii i na Ukrainie

Produkcja w Rosji ma być mniejsza o 12,5 mln ton do 72,5 mln w wyniku zmniejszonej produkcji pszenicy ozimej, co tylko nieznacznie równoważy wyższa produkcja pszenicy jarej. Powierzchnia zbiorów pszenicy ozimej jest zmniejszona na podstawie zaktualizowanych danych o powierzchni z Rosstat, podczas gdy szacunki plonów są obniżone na podstawie wyników zbiorów zgłoszonych przez ministerstwo rolnictwa. Seria wydarzeń określanych jako „skorupa lodowa”, spowodowała zmniejszenie zarówno powierzchni zbiorów, jak i plonów rosyjskiej pszenicy ozimej.

Oczekiwana produkcja pszenicy w Kanadzie spadła o 7,5 miliona ton do 24,0 miliona z powodu pogarszającej się suszy w lipcu. Byłaby to najmniejsza kanadyjska produkcja pszenicy od sezonu 2010/2011. Częściowo rekompensują ją wzrosty produkcji dla Ukrainy i Australii.

Prognoza dla Ukrainy została podniesiona do rekordowego poziomu produkcji 33,0 mln ton na powiększonej powierzchni oraz do wyższych plonów.

Prognozę produkcji dla Australii powiększono o 1,5 miliona ton do 30,0 milionów ton, ponieważ ciągłe obfite opady sprzyjały wegetacji.

Mniejsza światowa konsumpcja i handel zagraniczny

Przewidywana światowa konsumpcja pszenicy w sezonie 2021/2022 zmniejszy się o 4,2 mln ton do 786,7 mln (miesiąc do miesiąca). Większość spadków konsumpcji dotyczy zużycia na cele paszowe przy ograniczonych dostawach z Rosji i Kanadzie.

Przewidywany światowy handel pszenicą w sezonie 2021/2022 został obniżony o 5,8 mln ton do 198,2 mln ton dzięki zmniejszeniu eksportu z Kanady i Rosji tylko częściowo skompensowanego wyższym eksportem z Ukrainy, Australii i UE. Zmniejszenie zagregowanych dostaw eksportowych od głównych eksporterów spowodowało zmniejszenie importu z kilku krajów, w tym Afganistanu i Algierii, podczas gdy większe uprawy w Brazylii i Maroku zmniejszają tam popyt na import.

Przewidywane światowe zapasy pszenicy w sezonie 2021/2022 zostały obniżone o 12,6 miliona ton do 279,1 miliona ton, a Chiny mają w nich 51 procentowy.

Sierpniowe perspektywy dotyczące ziarna paszowego w sezonie 2021/2022 dotyczą niższej produkcji, nieco niższego handlu i mniejszych zapasów w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Mniejsza światowa produkcja kukurydzy

Prognozuje się, że światowa produkcja kukurydzy ma być niższa o ponad 8 mln ton w porównaniu z poprzednim miesiącem i ma wynieść 1,186 mld ton.

Ukraińska produkcja kukurydzy wzrasta, ponieważ zmniejszenie powierzchni jest z nawiązką kompensowane wzrostem perspektyw plonów. Rosyjska produkcja kukurydzy jest zwiększana w oparciu o oczekiwania dotyczące większej powierzchni.

Produkcja kukurydzy w UE jest obniżona, co odzwierciedla głównie redukcje dla Węgier, Rumunii i Bułgarii, które są częściowo równoważone przez wzrosty we Francji, Chorwacji i Niemczech. Inne znaczące zmiany w produkcji kukurydzy obejmują przewidywany jej wzrost w Indiach, Kanadzie i Mołdawii oraz spadek w Serbii.

Zmiany w prognozach handlu zagranicznego zbożami paszowymi

Główne zmiany w handlu zbożem paszowym w sezonie 2021/2022 obejmują prognozowany wzrost eksportu kukurydzy z Ukrainy, Rosji i Indii oraz redukcje eksportu dla Serbii i UE.

Import kukurydzy do Bangladeszu, Tajlandii i Wielkiej Brytanii ma wzrosnąć, ale zmniejszyć się do Iranu, Wietnamu, Meksyku, Egiptu, Japonii, Maroka, Arabii Saudyjskiej i Algierii.

Mniej jęczmienia

Światowa produkcja jęczmienia ma być niższa, przez redukcje w Kanadzie, Kazachstanie, Turcji, UE i Rosji, które z nawiązką równoważą wzrosty w Ukrainie, Australii i Maroku. Import jęczmienia do Chin jest zmniejszony, co odzwierciedla znacznie niższy eksport z Kanady.