W mijającym tygodniu jedynie rzepak na Matif nie potaniał

W ostatnim tygodniu notowań większość oleistych na światowych giełdach potaniała. Przed spadkiem obronił się jedynie rzepak na Matif, który podrożał przez tydzień zyskał 0,04 proc.

Podczas gdy na rynku soi trwa wyraźna korekta notowań, ceny rzepaku trzymają się mocno. Notowania rzepaku na paryskiej giełdzie (dotyczy nasion z tegorocznych zbiorów) znajdują się blisko wyznaczonego 25 sierpnia br. historycznego rekordu (577,25 euro/t). Z punktu widzenia analizy technicznej wykresu ważne dla utrzymania trendu wzrostowego jest utrzymanie się ceny powyżej poziomu ok. 544 euro/t (wybicie się z trzymiesięcznej konsolidacji). A cena utrzymuje się już dłuższy czas, co jest dobrym prognostykiem do dalszych wzrostów cen- nadal uważam,że możliwy jest wzrost do ok. 3000 zł/t. (pisałem o tym w połowie sierpnia).

Notowania rzepaku trzymają się mocno pomimo oczekiwanej lepszej produkcji. Ostatnia (z końca sierpnia) prognoza Komisji Europejskiej przewiduje wzrost produkcji rzepaku w UE w obecnym sezonie o 0,7 mln t do 16,9 mln t. (jednak to i tak nie zaspokoi zapotrzebowania, będzie konieczny import kilku mln t). Wśród największych unijnych producentów zbiory mają być wyższe (wobec poprzedniego sezonu) w Niemczech- o 0,23 mln t i wyniosą 3,75 mln t. We Francji mają spaść o 0,07 mln t do 3,22 mln t. W Polsce produkcja ma być wyższa o 0,21 mln t i wynieść 2,91 mln t. Będzie to drugi najwyższy wynik w historii (rekordowe zbiory w Polsce były w 2014 r.- 3,28 mln t).

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie spadły w piątek o 0,4 proc. do 571,75 euro/t (2580) zł/t, ) i były o 48,7 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał skromne 0,04 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek spadły o 0,7 proc. i wyniosły 886,20 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 76,9 proc. W ujęciu tygodniowym canola potaniała o 2,9 proc. Amerykańska soja podrożała w piątek o 0,3 proc. i kosztowała 471,41 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 32,4 proc., natomiast przez ostatni tydzień obniżyła się o 5,6 proc.

Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,44 proc. (571,75 euro/t- 2580 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,29 proc. (471,41 USD/t- 1791 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,71 proc. (886,20 CAD/t- 2685 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.