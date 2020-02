W Niemczech będzie coraz mniej gospodarstw

Oczekuje się, że do 2040 r. liczba gospodarstw w Niemczech zmniejszy się o ponad połowę.

Z obecnych 267 000 gospodarstw pozostać ma tylko około 100 000. Jednocześnie średnia wielkość gospodarstwa wyraźnie wzrośnie. Tak zakładają dwaj analitycy z DZ Bank Claus w nowej edycji badania z grudnia 2017 r.

Zdaniem analityków DZ Banku w perspektywie długoterminowej istnieje ryzyko odejścia od wielowiekowego modelu rodzinnego biznesu rodzinnego, który charakteryzuje się niezależnymi rolnikami, małymi jednostkami biznesowymi i pomaganiem członkom rodziny.

Jednocześnie obaj autorzy spodziewają się, że w przyszłości niemieckie rolnictwo będą kształtować duże, kapitałochłonne i ekonomicznie zorganizowane firmy rolnicze, które korzystać będą z najnowszych technologii.

W swoich badaniach analitycy doszli do wniosku, że nic się nie zmieni w ekonomiczno-technicznej przebudowie strukturalnej. Autorzy zakładają raczej, że ogólne warunki w rolnictwie będą silnym bodźcem do rozwoju.

Według analityków zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym jest coraz bardziej podobne do zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym. Liczą się, że cyfryzacja jest jednym z najważniejszych czynników nowego impulsu do zmian, a także zbliżającym się wycofaniem z pracy wyżu demograficznego.

Analitycy są przekonani, że rolnictwo ekologiczne zyskuje na znaczeniu dzięki zmianie nawyków żywieniowych i wymogów ochrony środowiska. Autorzy uważają, zatem, że długoterminowe perspektywy dla rolników ekologicznych - na przetrwanie jako gospodarstwa rolne - są lepsze niż dla konwencjonalnych rolników.

Istnieje wiele powodów rozwoju w kierunku coraz mniejszej liczby, ale większych gospodarstw. Jednym z głównych powodów jest ogromny wzrost presji ekonomicznej. Jednym ze sposobów reagowania na presję kosztową jest uzyskanie korzyści skali.

Rozwój ten szczególnie dotknie gospodarstwa zachodnioniemieckie. W przeciwieństwie do tego, gospodarstwa na wschodzie mają już dużą średnią wielkość. Jednak przejście do gospodarki rynkowej na wschodzie spowodowało znaczną utratę miejsc pracy w rolnictwie, zauważają autorzy.

Autorzy doszli do wniosku, że rosnąca wielkość umożliwia gospodarstwom łatwiejsze inwestowanie. Oprócz rozbudowy gospodarstw wielu rolników również reaguje, specjalizując się w zmienionych warunkach ramowych. Ostatecznie tendencja do specjalizacji opiera się na tej samej przyczynie, co rozwój w kierunku większych gospodarstw. Oba środki zwiększają konkurencyjność.

Liberalizacja rolnictwa w Unii Europejskiej zapewniła również wzrost wpływu globalnych rynków rolnych na niemieckie rolnictwo. Zwiększyło to jednak również zmienność cen produktów rolnych. Na tle długo utrzymującej się stagnacji cen towarów rolnych nie dziwi fakt, że rolnicy narzekają, że nie są odpowiednio wynagradzani za swoją pracę.

Powód jest taki, że większość konsumentów w Niemczech nie chce płacić wyższych cen za żywność dobrej jakości. Jednocześnie rolnicy muszą dostosować się do nowych warunków prawnych, co pociąga za sobą wyższe koszty. I wciąż muszą inwestować.

Jak twierdzą autorzy, pakiet rolny rządu federalnego przelał beczkę goryczy. Rolnicy poczuli się niesprawiedliwie postawieni pod pręgierzem i zaczęli protestować.

We wrześniu ubiegłego roku rząd federalny wprowadził pakiet rolny. Oprócz dobrowolnego oznakowania dotyczącego dobrostanu zwierząt, zawiera ono znaczne ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin. Podobnie jak nowa regulacja dotycząca nawozów, doprowadziło to do masowych protestów rolników.

Zdaniem autorów dwa kolejne lata suszy i konsumenci, którzy nie chcą płacić wyższych cen za żywności, zwiększyło presję ekonomiczną na rolników. Jednym z wniosków z tego badania jest to, że sytuacja rolników nie może na razie ulec poprawie, biorąc pod uwagę obecne ramy.

Autorzy opisując obecną sytuację są przekonani, że wyzwania techniczne, demograficzne i klimatyczne będą nadal napędzać i przyspieszać zmiany strukturalne w rolnictwie.