W ostatnim tygodniu spadły ceny większości zbóż na światowych giełdach. Podrożała jedynie kukurydza na amerykańskiej giełdzie- o 0,8 proc.

Na światowych giełdach w minionym tygodniu była kontynuowana korekta notowań kontraktów zbożowych po wcześniejszych wzrostach (wykresy poniżej). Jednak eskalacja działań ze strony rosyjskiej po częściowym wysadzeniu mostu krymskiego przełożyła się na pokaźne wzrosty cen zbóż w dniu dzisiejszym- jeżeli wzrosty zostaną utrzymane do końca dnia to będą to nowe lokalne szczyty notowań w ostatnich miesiącach.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek podrożała na Matif o 0,9 proc. do 348,00 euro/t (1691 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 29,2 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się o 2,5 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym w piątek spadła o 0,2 proc. i wyniosła 336,50 euro/t (1636 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 37,6 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 1,3 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym w piątek podrożała o 0,1 proc. i kosztowała 323,43 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 18,8 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 4,5 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,2 proc. i wyniosła 268,99 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 27,9 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 0,8 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła w piątek o 0,87 proc. (348,00 euro/t- 1698 zł/t).

Wykres 1.



Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,14 proc. (323,43 USD/t- 1604 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena w piątek spadła o 0,22 proc. (336,50 euro/t- 1636 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,15 proc. (268,99 USD/t- 1334 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10