W ujęciu tygodniowym oleiste na światowych giełdach potaniały

Piątkowe notowania oleistych na światowych giełdach zakończyły się w większości spadkiem cen. Podrożał jedynie rzepak na Matif- o 4,0 proc., ale i tak w ujęciu tygodniowym cena spadła 7,0 proc.

Pierwsze dwa tygodnie notowań rzepaku na paryskiej giełdzie to istne „szaleństwo”. Przed tygodniem (pierwszy tydzień nowego roku) ceny rosły prawie codziennie (korekta w czwartek). W ujęciu tygodniowym rzepak zyskał blisko 10 proc. i w piątek był najdroższy w historii notowań. W drugim tygodniu nowego roku czyli w ostatnim sytuacja diametralnie się zmieniła. Od poniedziałku trwały spadki aż do piątkowego przedpołudnia. Po południu w piątek kupujący przystąpili do zakupów- dzięki czemu znaczna część strat została odrobiona, ale i tak w ujęciu tygodniowym cena spadła 7,0 proc. W tej chwili wspomniane spadki należy traktować jako mocna korektę w trendzie wzrostowym (wykresy poniżej).

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w lutym na paryskiej giełdzie wzrosły w piątek o 4,0 proc. do 770,00 euro/t (3494) zł/t, ) i były o 78,1 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak potaniał o 7,0 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek obniżyły się o 0,2 proc. i wyniosły 1002,90 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 45,8 proc. W ujęciu tygodniowym canola potaniała o 4,9 proc. Amerykańska soja potaniała w piątek o 0,6 proc. i kosztowała 498,51 USD/t. W ujęciu r/r cena soi spadła o 4,2 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena obniżyła się o 3,2 proc.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena wzrosła o 4,02 proc. (770,00 euro/t- 3494 zł/t).

Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,62 proc. (498,51 USD/t- 1974 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,18 proc. (1002,90 CAD/t- 3182 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.