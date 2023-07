W ubiegłym tygodniu na światowych giełdach kontrakty zbożowe w większości podrożały. Najwięcej zyskała kukurydza na CBOT- 7,0 proc.

Niewielki spadek ceny pszenicy na Matif

W minionym tygodniu na światowych giełdach zbóż dominowały wzrosty cen. Jedynie w środę wystąpiło znaczne tąpnięcie cen po publikacji miesięcznego raportu USDA z prognozami produkcji zbóż na świecie (szczegóły poniżej). W efekcie w ujęciu tygodniowym potaniała jedynie (i to nieznacznie) pszenica na Matif.

W ostatnim czasie inwestorzy na giełdach nie są do końca przekonani co do kierunku zmian cen- w efekcie ostatnie kilka tygodni charakteryzowało się dużą zmiennością cen (od końca maja do trzeciej dekady czerwca silne wzrosty, następnie mocne spadki i powolne wzrosty). Prawdopodobnie jest to wynikiem nałożenia się często sprzecznych kilku czynników. Z jednej strony od miesięcy prognozowane są rekordowe zbiory pszenicy i kukurydzy, a z drugiej strony anomalie pogodowe. Do tego ruletka z przedłużeniem umów z Rosją odnośnie eksportu płodów rolnych z Ukrainy droga morską.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek na Matif podrożała o 1,1 proc. i kosztowała 231,75 euro/t (1031 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 32,7 proc. Przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się o 0,1 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie sierpniowym w piątek wzrosła o 1,3 proc. i wyniosła 233,25 euro/t (1038 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 27,3 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 3,1 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie lipcowym w piątek podrożała o 2,2 proc. i kosztowa 235,71 USD/t. W ujęciu r/r notowania spadły o 19,2 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 0,3 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w lipcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,1 proc. i wyniosła 236,11 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 13,7 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 7,0 proc.

Prognozy rekordowych zbiorów zbóż

12 lipca br. Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2023/24 mają wynieść rekordowe 796,67 mln t - wzrost o 6,47 mln t wobec również rekordowego sezonu 2022/23 i spadek o 3,52 mln t wobec prognozy sprzed miesiąca. Zapasy końcowe w obecnym sezonie prognozowane są na poziomie 266,53 mln t- o 2,78 mln t niższym niż na koniec poprzedniego sezonu.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy spadek zbiorów w obecnym sezonie (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Rosji- o 7,0 mln t do 85,0 mln t, w Australii- o 10,0 mln t do 29,0 mln t, w Ukrainie- o 3,4 mln t do 17,5 mln t, i w Kazachstanie- o 2,4 mln t do 14,0 mln t.

Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Argentynie- o 4,95 mln t do 17,5 mln t, w Unii Europejskiej- o 3,66 mln t do 138,0 mln t, w Kanadzie- o 1,18 mln t do 35,0 mln t, w USA- o 2,43 mln t do 47,33 mln t. Z pozostałych państw- dużych producentów (ale nie eksporterów)- w Indiach zbiory mają wynieść 113,5 mln t (wzrost o 9,5 mln t) i w Chinach 140,0 mln t (wzrost o 2,28 mln t).

Według lipcowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w sezonie 2023/24 wyniosą rekordowe 1224,42 mln t- wzrost o 73,78 mln t wobec poprzedniego sezonu. Zapasy na koniec sezonu mają wzrosnąć o 17,82 mln t do 314,12 mln t. W USA prognozowany jest wzrost produkcji o 40,4 mln t do 389,15 mln t, w Brazylii spadek ma wynieść 3,0 mln t do 129,0 mln t, na Ukrainie oczekiwany jest spadek o 2,0 mln t do 25,0 mln t, w Unii Europejskiej zbiory mają być wyższe o 10,43 mln t i wynieść 63,4 mln t, a w Argentynie wyższe o 19,0 mln t i wzrosnąć do 54,0 mln t.



Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła w piątek o 1,09 proc. (231,75 euro/t- 1031 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy- cena wrosła o 2,23 proc. (235,71 USD/t- 934 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt sierpniowy- cena w piątek wzrosła o 1,30 proc. (233,25 euro/t- 1038 zł/t).

Wykres 6



Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 1,05 proc. (236,11 USD/t- 935 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 10