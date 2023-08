W ubiegłym tygodniu na światowych giełdach kontrakty zbożowe w większości podrożały. Najwięcej zyskała kukurydza na Matif- 2,1 proc.

W minionym tygodniu na światowych giełdach zbóż dominowały wzrosty cen w ujęciu tygodniowym. Przyczyniła się do tego sesja poniedziałkowa notowań podczas której ceny wzrosły od ponad 5 do prawie 9 proc. Była to reakcja na uderzenie przez Rosję w porty w delcie Dunaju (uważane za drogę eksportu zbóż z Ukrainy po wyeliminowaniu portów w Odessie i Mikołajowie- ostrzał i blokada). Następne dni były już w zasadzie spadkowe, ale w ujęciu tygodniowym większość zbóż utrzymała część początkowych zwyżek.

Rośnie dynamika zmian cen na rynkach zbóż

W ostatnim czasie dynamika zmian cen na rynkach jest znaczna (wykresy poniżej). Z jednej strony inwestorzy obawiają się o eksport zbóż z Ukrainy, a z drugiej strony prognozy zbiorów zbóż na świecie są optymistyczne.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek na Matif potaniała o 1,5 proc. i kosztowała 247,75 euro/t (1096 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 27,1 proc. Przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 0,2 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie sierpniowym w piątek spadła o 0,7 proc. i wyniosła 248,00 euro/t (1098 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 29,0 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 2,1 proc.

Najwiecej straciła kukurydza na CBOT

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym w piątek potaniała o 1,2 proc. i kosztowa 258,76 USD/t. W ujęciu r/r notowania spadły o 13,8 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 1,0 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago spadła o 2,3 proc. i wyniosła 205,11 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 15,3 proc. Przez ostatni tydzień notowania spadły o 1,1 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,49 proc. (247,75 euro/t- 1096 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2







Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,19 proc. (258,76 USD/t- 1045 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt sierpniowy- cena spadła o 0,70 proc. (248,00 euro/t- 1098 zł/t).

Wykres 6



Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spała o 2,30 proc. (205,11 USD/t- 828 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 10