Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się w większości wzrostem cen. Pszenica na Matif podrożała o 0,9 proc.

Odreagowanie spadków cen zbóż

Po kilku dniach spadków cen kontraktów na pszenicę na paryskiej giełdzie wreszcie przyszło odreagowanie. Pytanie tylko czy jest to zatrzymanie spadków po zbliżeniu się do wsparcia przy poziomie 225 euro/t, czy jest to chwilowa reakcja na kolejny atak Rosji na porty w delcie Dunaju.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj na Matif podrożała o 0,9 proc. i kosztowała 229,75 euro/t (1025 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 32,4 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym wzrosła 1,4 proc. i wyniosła 213,75 euro/t (954 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 36,6 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym potaniała o 0,1 proc. do 219,63 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 24,0 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,2 proc. i wyniosła 184,84 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 23,2 proc.

Pszenica w Paryżu podrożała po pięciu sesjach spadku

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,88 proc. (229,75 euro/t- 1025 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,13 proc. (219,63 USD/t- 897 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 1,42 proc. (213,75 euro/t- 954 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 1,19 proc. (184,84 USD/t- 755 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 10