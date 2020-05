Większość zbóż potaniała na światowych rynkach

W minionym tygodniu na światowych giełdach większość straciła na wartości. Ceny nie zmieniła jedynie kukurydza na CBoT.

Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek podrożała o 0,8 proc. i kosztowała 186,50 euro/t (850 zł/t) i jest o 7,3 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Przez ostatni tydzień notowania spadły o 0,9 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym w piątek spadła o 0,2 proc. i wyniosła 164,25 euro/t (748 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 0,9 proc. W ujęciu tygodniowym notowania obniżyły się o 0,9 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie lipcowym w piątek potaniała o 0,4 proc. i kosztowała 183,81 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 7,1 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 4,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w lipcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,6 proc. i wyniosła 125,68 USD/t., a przez ostatni rok obniżyła się o 15,8 proc. Przez ostatni tydzień notowania nie zmieniły się.

12 maja br. USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż. USDA podał pierwszą prognozę produkcji zbóż w nadchodzącym sezonie. Globalne zbiory pszenicy mają wynieść 768,49 mln t (wzrost o 4,17 mln t wobec obecnego sezonu). Zapasy końcowe w sezonie 2020/21 prognozowane są na poziomie 310,12 mln t- o 15 mln t wyższym niż o w obecnym sezonie.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów znaczny spadek zbiorów w nadchodzącym sezonie oczekiwany jest w Unii Europejskiej- o 11,78 mln t do 143,0 mln t, w USA spadek wyniesie 1,47 mln t do 50,78 mln t i na Ukrainie- 1,17 mln t do 28,0 mln t.

Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Rosji- o 3,39 mln t do 77,0 mln t, w Kazachstanie- o 2,05 mln t do 13,5 mln t, w Kanadzie- o 1,65 mln t do 34,0 mln t, w Argentynie- o 1,5 mln t do 21,0 mln t i w Australii- o 8,8 mln t do 24,0 mln t.

Światowe zbiory kukurydzy w nadchodzącym sezonie wyniosą 1186,86 mln t (wzrost o 72,11 mln t wobec obecnego sezonu). Zapasy na koniec przyszłego sezonu mają wzrosnąć o 24,89 mln t do 339,62 mln t. W USA prognozowany jest wzrost produkcji aż o 72,11 mln t do rekordowych 406,29 mln t, w Brazylii wzrost ma wynieść 5 mln t do 106,0 mln t, na Ukrainie 3,11 mln t do 39,0 mln t i w Unii Europejskiej o 1,67 mln t do 68,3 mln t. Wśród ważniejszych światowych producentów i eksporterów jedynie w Argentynie produkcja kukurydzy ma się utrzymać na niezmienionym poziomie- 50,0 mln t.



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

