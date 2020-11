Większość zbóż w minionym tygodniu podrożała

W minionym tygodniu na światowych giełdach przeważały wzrosty cen zbóż. Potaniała jedynie pszenica na CBoT- o 1,4 proc.

Miniony tydzień na światowych giełdach zbóż był w większości umiarkowanie wzrostowy. W ujęciu tygodniowym ceny wzrosły odrabiając część wcześniejszych korekcyjnych spadków, a w dwóch przypadkach wyznaczając nowe szczyty notowań w obecnej fali wzrostowej.

Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek podrożała o 0,2 proc. i kosztowała 210,00 euro/t (944 zł/t) i jest o 18,3 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 0,6 proc. We wtorek cena osiągnęła najwyższą wartość od 08 sierpnia 2018 r. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym w piątek spadła o 0,3 proc. i wyniosła 190,75 euro/t (858 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 16,3 proc. W ujęciu tygodniowym notowania wzrosły o 1,2 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym w piątek podrożała o 0,99 proc. i kosztowała 218,07 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 16,9 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 1,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,6 proc. i wyniosła 161,61 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 9,2 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 0,4 proc. We wtorek amerykańska kukurydza była najdroższa od 24 lipca 2019 r.

10 listopada br. USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2020/21 mają wynieść rekordowe 772,38 mln t (spadek o 0,71 mln t wobec prognozy sprzed miesiąca i będą wyższe o 7,43 mln t wobec poprzedniego sezonu). Zapasy końcowe w sezonie 2020/21 prognozowane są na poziomie 320,45 mln t- o 1969 mln t wyższym niż w poprzednim sezonie. Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów znaczny spadek zbiorów w obecnym sezonie (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej (wraz z Wielką Brytanią)- o 18,41 mln t do 136,55 mln t (aż o 11,9 proc.), w USA spadek ma wynieść 2,89 mln t do 49,69 mln t, na Ukrainie- o 3,67 mln t do 25,5 mln t i w Argentynie- o 1,76 mln t do 18,0 mln t

Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Rosji- o 9,89 mln t do 83,5 mln t, w Kazachstanie- o 1,05 mln t do 12,5 mln t, w Kanadzie- o 2,65 mln t do 35,0 mln t i w Australii- o 13,3 mln t do 28,5 mln t.

W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskiej) najwyższe zbiory pszenicy miękkiej mają być we Francji- 29,75 mln t (o 9,9 mln t mniej niż przed rokiem), w Niemczech- 22,0 mln t (o 0,9 mln t mniej w porównaniu z poprzednim sezonem) i w Polsce- 12,0 mln t (o 0,9 mln t więcej niż przed rokiem).

Według listopadowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1144,63 mln t (spadek o 14,18 mln wobec październikowej prognozy i będą o 28,45 mln t wyższe niż w poprzednim sezonie). Zapasy na koniec obecnego sezonu mają spaść o 11,90 mln t do 291,43 mln t. W USA prognozowany jest wzrost produkcji wobec poprzedniego sezonu o 22,53 mln t do 368,49 mln t (przez miesiąc prognoza produkcji spadła o 5,47 mln t), w Brazylii wzrost ma wynieść 8 mln t do 110,0 mln t. Na Ukrainie produkcja ma spaść aż o 7,39 mln t do 28,5 mln t (przed miesiącem prognozowano zbiory w wysokości 36,5 mln e!!!). W Argentynie produkcja kukurydzy ma spaść o 1,0 mln t do 50,0 mln t, natomiast w Unii europejskiej o 2,5 mln t do 64,2 mln t.

W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskiej) najwyższe zbiory kukurydzy mają być we Francji- 13,8 mln t (o 0,8 mln t więcej w porównaniu z poprzednim sezonem), w Rumunii- 7,1 mln t (o 10,2 mln t mniej niż przed rokiem), i na Węgrzech- 8,4 mln t (o 0,1 mln t więcej niż przed rokiem). W Polsce prognozowana produkcja ma wynieść 4,3 mln t- o 0,6 mln t więcej niż w poprzednim sezonie.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,24 proc. (210,00 euro/t- 944 zł/t).

Wykres 1.

{wykres;id=353;okres=3 miesiace}

Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Wykres 2

{wykres;id=353;okres=3 miesiace;pln=tak}

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3

{wykres;id=10;okres=24 miesiecy}

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,89 proc. (218,07 USD/t- 829 zł/t).

Wykres 4

{wykres;id=358;okres=3 miesiace}

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5

{wykres;id=30;okres=24 miesiecy}

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,26 proc. (190,75 euro/t- 858 zł/t).

Wykres 6

{wykres;id=362;okres=3 miesiace}

Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Wykres 7

{wykres;id=362;okres=3 miesiace;pln=tak}

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8

{wykres;id=20;okres=24 miesiecy}

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,55 proc. (161,61 USD/t- 614 zł/t).

Wykres 9

{wykres;id=359;okres=3 miesiace}

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10

{wykres;id=39;okres=24 miesiecy}