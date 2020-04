Włochy: Stowarzyszenia rolnicze wzywają do solidarności

We Włoszech stowarzyszenia rolnicze kładą nacisk na solidarność i spójność w obliczu pandemii. Stowarzyszenie rolnicze Cia poprosiło w ubiegłym tygodniu sprzedawców o sprzedaż większej ilości towarów z produkcji krajowej.

Pomimo wyrazów solidarności, półki wciąż są wypełnione mlekiem z Niemiec, mięsem z Francji oraz owocami i warzywami z Hiszpanii.

Tymczasem stowarzyszenie branżowe z największą liczbą członków (Coldiretti) wyraźnie skrytykowało przetwórców mleka. Każdego dnia do Włoch importuje się 5,7 miliona litrów mleka i twarogu, a cena mleka pochodzącego z Włoch obniża się z powodu rzekomej nadprodukcji. Biorąc pod uwagę rosnącą sprzedaż mleka i sera takie praktyki biznesowe musiałyby zostać natychmiast zaniechane. Prezes stowarzyszenia Coldiretti wezwał do opublikowania nazw zainteresowanych firm. Stwierdził, że należy teraz zapobiegać zachowaniu mniejszej liczby podmiotów destabilizujących pracę całego łańcucha. Każdy, kto chce skorzystać z pandemii koronowirusa na swoją korzyść, musi również zostać wykluczony ze wsparcia państwa.

Tymczasem włoski rząd próbuje również zapobiec zbliżającemu się niedoborowi pracowników sezonowych. Zdaniem rządu włoskiego, ponieważ przyjazdy pracowników z zagranicy wydają się obecnie mało prawdopodobne, ale przynajmniej pracownicy sezonowi już przebywający we Włoszech powinni zostać. Wszystkie dokumenty pobytowe, które wygasają do 15 kwietnia, zostały przedłużone przez ministerstwo spraw wewnętrznych do 15 czerwca.

Państwowy instytut badań rynku i informacji rynkowej (ISMEA) ogłosił dalsze środki pomocy. Między innymi zawieszono spłatę pożyczek rządowych i udzielonych gwarancji.

Tymczasem minister rolnictwa podała szczegółowe wykorzystanie 50 milionów euro przeznaczonych na zakup żywności dla potrzebujących. W związku z tym sery o chronionej nazwie pochodzenia (ChNP) mają zostać zakupione za 14,5 miliona euro. Kolejne 9 milionów euro przeznaczono na zakup szynki z certyfikatem PDO oraz zywności z chronionymi oznaczeniami geograficznymi (ChOG).

Na zakup włoskich soków owocowych przewidziano 2,5 mln euro. Przetwórcy owoców i warzyw, na przykład zupy lub dżemy, mogą liczyć na kwotę 8 mln euro. Rząd planuje wesprzeć też produkty pochodzenia wołowego kwotą 8 milionów euro. Jagnięcina ma być zakupiona za 2 miliony euro. Rząd zamierza wesprzeć też firmy, które wytwarzają na przykład mleko do produkcji twardego sera owczego.

Według minister odbiorcy pomocy muszą zobowiązać się do pozyskiwania surowców z regionów najbardziej dotkniętych koronawirusem.