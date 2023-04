We Włoszech brakuje w rolnictwie 100 tys. pracowników, przede wszystkim sezonowych; Fot. Shutterstock

Włochy skarżą się na poważne braki kadrowe. Ogólnie w tym kraju brakuje około miliona pracowników podzielonych na różne sektory gospodarki, jak powiedziała minister pracy Maria Elvira Calderone. Szczególnie dotknięte jest rolnictwo.

Brakuje 100 tys. pracowników

Głównym problemem jest to, że coraz więcej osób odchodzi z pracy ze względu na wiek. Trudno jest obsadzić te stanowiska nowymi ludźmi, powiedziała minister.

Według stowarzyszenia rolniczego Coldiretti, we włoskim rolnictwie potrzebnych jest, co najmniej 100 000 pracowników sezonowych w lecie i miesiącach zbiorów. Pilnie potrzebni są: traktorzyści, hodowcy, ścinacze drzew i pracownicy do zbioru owoców, warzyw i winogron. Ale potrzebni są też specjaliści tacy jak technicy w sektorze cyfrowym, którzy potrafią np. sterować dronami, odczytywać dane pogodowe i posługiwać się narzędziami informatycznymi.