Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wynosił w listopadzie 2022 r. średnio 135,7 punktu, praktycznie był niezmieniony od października. Charakteryzował się miesięcznymi spadkami wskaźników cen zbóż, nabiału i mięsa, prawie kompensującymi wzrosty wskaźników olejów roślinnych i cukru. Na tym tle wskaźnik był tylko nieznacznie wyższy (0,3 proc.) od wartości z listopada 2021 r.

Spadł wskaźnik cen zbóż

Indeks cen zbóż FAO wynosił w listopadzie średnio 150,4 punktu, co oznacza spadek o 1,9 punktu (1,3 procent) w porównaniu z październikiem, ale nadal o 9,0 punktu (6,3 procent) powyżej wartości sprzed roku. Światowe ceny pszenicy odnotowały w listopadzie spadek o 2,8 procent, głównie spowodowany ponownym przystąpieniem Rosji do Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego i przedłużeniem umowy, stłumionym popytem importowym na dostawy ze USA z powodu niekonkurencyjne ceny i większą konkurencja na rynkach światowych wraz ze wzrostem dostaw z Rosji. Międzynarodowe ceny zbóż paszowych również spadły w listopadzie, o 1,0 procent w porównaniu z październikiem. Ceny kukurydzy były niższe o 1,7 procent miesiąc do miesiąca, również pod wpływem rozwoju i Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego. Również poprawa transportu na rzece Mississippi w USA wpłynęła na ceny. Międzynarodowe ceny sorgo spadły w listopadzie o 1,2 procent w parze z cenami kukurydzy, podczas gdy ceny jęczmienia wzrosły o 2,5 procent.

Wzrost wskaźnika cen olejów roślinnych

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w listopadzie średnio 154,7 punktu, co oznacza wzrost o 3,4 punktu (2,3 procent) po spadku przez siedem kolejnych miesięcy. Wzrost spowodowany był wyższymi międzynarodowymi cenami oleju palmowego i sojowego, które z nawiązką zrekompensowały niższe notowania oleju rzepakowego i słonecznikowego. Międzynarodowe ceny oleju palmowego odbiły się w listopadzie, wspierane przez odnowiony globalny popyt importowy wynikający z konkurencyjnych cen w stosunku do innych olejów jadalnych, a także obawy o niższy potencjał produkcyjny w związku z nadmiernymi opadami deszczu w części głównych regionów uprawy w Azji Południowo-Wschodniej. Tymczasem światowe ceny oleju sojowego nieznacznie wzrosły, głównie dzięki utrzymującemu się, silnemu popytowi ze strony sektora biodiesla, zwłaszcza w USA. Z kolei międzynarodowe ceny oleju rzepakowego i słonecznikowego spadły w listopadzie, ze względu na spodziewane duże światowe dostawy i rozszerzenie Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego.

Piąty z rzędu spadek wskaźnika cen produktów mleczarskich

Wskaźnik cen produktów mleczarskich FAO wynosił w listopadzie średnio 137,5 punktu, co oznacza spadek o 1,7 punktu (1,2 procent) w stosunku do października i oznacza piąty z rzędu miesięczny spadek, ale wskaźnik pozostał o 11,6 punktu (9,2 procent) powyżej swojej wartości sprzed roku. W listopadzie najbardziej spadły międzynarodowe notowania cen odtłuszczonego mleka w proszku, odzwierciedlając niższy popyt importowy, ponieważ kupujący byli dobrze zabezpieczyli krótkoterminowe potrzeby w połączeniu ze zwiększoną dostępnością eksportową w Europie. Ceny pełnego mleka w proszku znacznie spadły, głównie z powodu mniejszego zainteresowania zakupami Chin, które tylko częściowo zostało zrekompensowane wyższymi zakupami ze strony krajów Azji Południowo-Wschodniej. Tymczasem światowe ceny masła spadły z powodu słabego popytu importowego, na który wpływ miały wysokie ceny detaliczne i niepewność rynku, co do zakupów konsumenckich w nadchodzących miesiącach. Z drugiej strony, międzynarodowe ceny sera wzrosły, czemu sprzyjał stały popyt importowy i słabsza dostępność eksportowa w wiodących krajach produkujących z Europy Zachodniej.

Piąty, kolejny spadek wskaźnika cen mięsa

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w listopadzie średnio 117,1 punktu, co oznacza spadek o 1,1 punktu (0,9 procent) w stosunku do października i również oznacza piąty z rzędu miesięczny spadek. Mimo to wskaźnik pozostał o 4,6 punktu (4,1 procent) powyżej wartości sprzed roku. W listopadzie międzynarodowe ceny mięsa wołowego spadły piąty miesiąc z rzędu, ponieważ zwiększone dostawy eksportowe z Australii dołączyły do i tak już wysokich dostaw z Brazylii, i to pomimo utrzymującego się silnego popytu importowego ze strony Chin. Z kolei światowe ceny wszystkich innych rodzajów mięsa wzrosły, przy czym najbardziej dotyczyło to ceny mięsa owczego, napędzanej solidnym popytem importowym i to pomimo sezonowo rosnących dostaw z Oceanii. Międzynarodowe ceny mięsa drobiowego również wzrosły, odzwierciedlając mniejsze globalne dostawy eksportowe w związku z niepowodzeniami w produkcji w wielu krajach będących dużymi producentami z powodu nasilonych ognisk ptasiej grypy. Tymczasem ceny mięsa wieprzowego wzrosły w wyniku gwałtownego wzrostu popytu przed nadchodzącym okresem świątecznym i wpływem wahań kursów walut.

Wskaźnik cen cukru- pierwszy wzrost po 6 spadkach

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w listopadzie średnio 114,3 punktu, co oznacza wzrost o 5,7 punktu (5,2 procent) w porównaniu z październikiem, oznaczając pierwszy wzrost po sześciu kolejnych miesięcznych spadkach. Listopadowe odbicie było głównie związane z silnymi zakupami w warunkach ograniczonych światowych dostaw cukru spowodowanych opóźnieniami w zbiorach w kluczowych krajach produkujących oraz ogłoszeniem przez Indie niższej kwoty eksportowej cukru. Wyższe ceny etanolu w Brazylii, budzące obawy związane z większym wykorzystaniem trzciny cukrowej do produkcji etanolu, wywarły dalszą presję na wzrost światowych cen cukru. Pomimo listopadowego wzrostu, międzynarodowe notowania cen cukru pozostały one o 5,9 punktu (4,9 procent) poniżej poziomów z tego samego miesiąca ubiegłego roku.