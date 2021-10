Wskaźnik cen żywności FAO nadal rósł we wrześniu

Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wynosił średnio 130,0 punktów we wrześniu 2021 r., co oznacza wzrost o 1,5 punktu (1,2 procent) od sierpnia i 32,1 punktu (32,8 procent) od tego samego miesiąca ubiegłego roku. Ostatni wzrost wskaźnika był w dużej mierze spowodowany wyższymi cenami większości zbóż i olejów roślinnych. Wzrosły również ceny produktów mlecznych i cukru, podczas gdy ceny mięsa pozostały stabilne.

Najbardziej zdrożała pszenica

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił średnio we wrześniu 132,5 punktu, o 2,6 punktu (2,0 procent) więcej niż w sierpniu i o 28,5 punktu (27,3 procent) powyżej poziomu z września 2020 roku. Wśród najważniejszych zbóż światowe ceny pszenicy wzrosły najbardziej we wrześniu, bo prawie 4 proc. miesiąc do miesiąca i aż 41 proc. rok do roku. Coraz mniejsze możliwości eksportowe przy silnym popycie światowym nadal powodowały wzrost międzynarodowych cen pszenicy. Ceny ryżu wzrosły we wrześniu, osiągając poziom powyżej wieloletnich minimów osiągniętych w sierpniu 2021 r., podtrzymywane przez niewielką poprawę aktywności handlowej. Ceny jęczmienia również wzrosły we wrześniu, o 2,6 procent, przede wszystkim za sprawą silnego popytu, obniżonych perspektyw produkcji w Rosji oraz wzrostów na innych rynkach. Dla kontrastu, światowe ceny kukurydzy od sierpnia pozostały na ogół stabilne i wzrosły tylko o 0,3 procent, ponieważ presji wzrostowej spowodowanej zakłóceniami w portach w USA, na skutek huraganów, przeciwdziałały lepsze perspektywy upraw na świecie i rozpoczęcie zbiorów w USA i na Ukrainie. Niemniej jednak ceny kukurydzy pozostały wyższe o prawie 38 procent powyżej poziomu z września 2020 r.

Zdrożał olej palmowy i słonecznikowy

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO we wrześniu wynosił średnio 168,6 punktu, co oznacza wzrost o 2,9 punktu (lub 1,7 procent) miesiąc do miesiąca i około 60 procent powyżej poziomu z poprzedniego roku. Wzrost był spowodowany głównie wyższymi wartościami oleju palmowego i rzepakowego, podczas gdy notowania olejów sojowego i słonecznikowego spadły. Międzynarodowe ceny oleju palmowego rosły trzeci miesiąc z rzędu, osiągając najwyższy poziom od dziesięciu lat, czemu sprzyjał silny globalny popyt importowy, który zbiegł się w czasie z obawami o produkcję poniżej możliwości w Malezji, z powodu utrzymującego się niedoboru siły roboczej. Światowe ceny oleju rzepakowego również wyraźnie wzrosły, do czego przyczyniła się przedłużająca się globalna niska podaż. Dla kontrastu, światowe ceny oleju sojowego i słonecznikowego spadły we wrześniu odpowiednio z powodu niepewności dotyczącej absorpcji oleju sojowego przez przemysł biodiesla i perspektyw obfitych światowych dostaw w sezonie 2021/2022.

Gwałtowny wzrost cen mleka odtłuszczonego w proszku i masła

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił we wrześniu średnio 117,9 punktu, o 1,7 punktu (1,5 procent) więcej niż w sierpniu i przekraczając o 15,6 punktu (15,2 procent) swoją wartość w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. We wrześniu międzynarodowe notowania wszystkich produktów mleczarskich reprezentowanych w indeksie wzrosły, przy czym odtłuszczone mleko w proszku (SMP) i masło gwałtownie wzrosły, wsparte solidnym globalnym popytem importowym przy ograniczonych możliwościach eksportu, zwłaszcza z Europy. Spowodowanego niskimi zapasami i sezonowym spadkiem produkcja mleka. Ograniczona produkcja mleka na tym wczesnym etapie nowego sezonu w Oceanii, w połączeniu z niskimi zapasami, również podniosła światowe ceny masła i OMP. Tymczasem ceny pełnego mleka w proszku (PMP) i sera wzrosły umiarkowanie w wyniku połączenia ograniczonej produkcji, niskich zapasów i stałego popytu wewnętrznego w Europie.

Niższe ceny mięsa drobiowego i wieprzowego

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił we wrześniu średnio 115,5 punktu, praktycznie bez zmian w stosunku do skorygowanej wartości z sierpnia i 24,1 punktu (26,3 procent) powyżej wartości w analogicznym miesiącu rok temu. We wrześniu międzynarodowe notowania mięsa owczego dalej rosły, napędzane silnym globalnym popytem, ​​podczas gdy dostawy eksportowe pozostały napięte. Niesłabnąca była również zwyżka cen mięsa wołowego, ponieważ ograniczona dostępność bydła rzeźnego w Oceanii i Ameryce Południowej ciążyła na globalnych dostawach. Dla kontrastu, po kolejnych dziewięciu miesiącach wzrostu notowania mięsa drobiowego spadły wraz ze wzrostem globalnej podaży, podczas gdy światowe ceny wieprzowiny również zmniejszyły się ze względu na niższy popyt importowy Chin i obniżony popyt wewnętrzny, zwłaszcza w Europie.

Obawy o produkcję cukru w Brazylii wpływały na wzrost cen

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił we wrześniu średnio 121,2 punktu, o 0,6 punktu (0,5 procent) więcej niż w sierpniu i o 42,2 punktu (53,5 procent) powyżej poziomu zarejestrowanego w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Obawy o zmniejszoną produkcję w Brazylii, największym światowym eksporterze cukru, spowodowane przedłużającymi się suszą i mrozami, nadal wspierały wzrost światowych cen cukru. Ponadto wyższe ceny etanolu zachęciły do ​​większego wykorzystania trzciny cukrowej do jego produkcji w Brazylii. Presję na wzrost cen ograniczało jednak spowolnienie światowego popytu importowego na cukier oraz dobre perspektywy produkcyjne u kluczowych eksporterów, takich jak Indie i Tajlandia.