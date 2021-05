Wskaźnik cen żywności FAO nadal rośnie nieprzerwanie

Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wyniósł w kwietniu 2021 r. średnio 120,9 punktu, to o 2,0 punktu (1,7 proc.) więcej niż w marcu i aż o 28,4 punktu (30,8 proc.) więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Wzrost ten był jedenastym z rzędu miesięcznym wzrostem wartości FFPI do najwyższego poziomu od maja 2014 r. Kwietniowy wzrost był wynikiem silnych podwyżek cen cukru, a następnie olejów, mięsa, nabiału i zbóż.

Ponowny wzrost wskaźnika cen zbóż

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w kwietniu średnio 125,1 punktu, co oznacza wzrost o 1,5 punktu (1,2 procent) od marca, wznawiając swój wzrost po krótkotrwałym miesięcznym odpoczynku w marcu i wyniósł 25,8 punktu (26,0 procent) powyżej poziomu z kwietnia 2020 roku. Presja na wzrost wynikająca z mniejszych niż przewidywano zamiarów zasiewów w USA oraz obawy o warunki wegetacji w Argentynie, Brazylii i USA spowodowały w kwietniu wzrost cen kukurydzy o 5,7 proc. Wraz z ogólnym ograniczeniem dostaw kukurydzy, przy utrzymującym się silnym popycie, ceny kukurydzy były o 66,7 procent wyższe niż ich wartości rok wcześniej i pozostają na najwyższym poziomie od połowy 2013 roku. Wśród innych zbóż paszowych międzynarodowe ceny jęczmienia i sorgo w kwietniu nadal spadały, odpowiednio o 1,2 i 1,0 procent, ale pozostały o 26,8 i 86,5 procent powyżej ich wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Międzynarodowe ceny pszenicy były ogólnie stabilne w kwietniu, pozostając ponad 17 procent powyżej wartości z kwietnia 2020 roku. Podczas gdy notowania pszenicy otrzymały wsparcie ze względu na rosnące ceny kukurydzy, wraz z obawami dotyczącymi zbiorów w USA i kilku krajach w Europie, oczekiwania dotyczące dobrych perspektyw produkcji światowej utrzymywały ceny na ogólnie stabilnym poziomie. Z kolei międzynarodowe ceny ryżu ponownie spadły w kwietniu, przede wszystkim w wyniku zmian kursów walut i spowolnionym handlu przy utrzymujących się ograniczeniach logistycznych i kosztach transportu, które nadal utrudniają zawieranie nowych transakcji.

Taniał tylko olej słonecznikowy

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO w kwietniu wyniósł średnio 162,0 punktu, co oznacza wzrost o 2,9 punktu (1,8 procent) miesiąc do miesiąca, napędzany był wzrostem notowań oleju sojowego, rzepakowego i palmowego, który z nawiązką zrównoważył niższe wartości oleju słonecznikowego. Międzynarodowe ceny oleju palmowego w kwietniu nadal rosły w związku z obawami o wolniejszy niż oczekiwano wzrost produkcji w najważniejszych krajach eksportujących. Cena oleju sojowego i rzepakowego również wzrosły, czemu sprzyjał odpowiednio silny globalny popyt, w tym ze strony producentów biodiesla, oraz przedłużające się światowe ograniczenia podaży. Z kolei międzynarodowe ceny oleju słonecznikowego spadły umiarkowanie w wyniku mniejszego popytu.

Ceny pełnego mleka w proszku lekko w dół

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO w kwietniu wynosił średnio 118,9 punktu, co oznacza wzrost o 1,4 punktu (1,2 procent) od marca, rosnąc jedenasty miesiąc z rzędu i podnosząc go o 24,1 procent powyżej wartości sprzed roku. W kwietniu notowania masła wzrosły, pomimo słabszego popytu wewnętrznego w Europie, czemu sprzyjał silny popyt importowy z Azji,. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku wzrosły ze względu na wysoki popyt importowy z Azji Wschodniej, częściowo spowodowany obawami dotyczącymi potencjalnych opóźnień w dostawach w związku z ograniczonymi dostawami spotowymi z Europy i Oceanii. Ceny sera wzrosły również ze względu na wysoki popyt z Azji, przy niższej niż oczekiwano produkcji w Europie i sezonowo malejących dostawach z Oceanii. Natomiast notowania pełnego mleka w proszku nieznacznie spadły, odzwierciedlając niższy popyt importowy na dostępne dostawy.

Stabilne ceny mięsa drobiowego

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w kwietniu średnio 101,8 punktu, co oznacza wzrost o 1,7 punktu (1,7 procent) w porównaniu z nieznacznie zrewidowaną wartością w marcu, co oznacza siódmy z rzędu miesięczny wzrost i podniesienie wskaźnika o 5,1 procent w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. W kwietniu notowania mięsa wołowego i owczego wzrosły, czemu sprzyjał silny popyt z Azji Wschodniej, przy ograniczonych dostawach z Oceanii ze względu na trwającą odbudowę stad i niskie zapasy. Podwyższona sprzedaż wewnętrzna w niektórych regionach produkcyjnych również wpłynęła na ceny mięsa wołowego i owczego. Notowania mięsa wieprzowego umocniły się w związku z dalszymi wysokimi zakupami dokonywanymi przez Azję Wschodnią, pomimo wzrostu ogólnych dostaw z Unii Europejskiej, podczas gdy Niemcy nadal nie mieli dostępu do chińskiego rynku z powodu obaw o afrykański pomór świń. W międzyczasie ceny mięsa drobiowego pozostały stabilne, odzwierciedlając ogólnie zrównoważenie na rynkach światowych.

Rosły ceny cukru

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w kwietniu średnio 100,0 punktów, co oznacza wzrost o 3,8 punktu (3,9 procent) od marca i osiągnął poziom prawie 60 procent powyżej wartości zarejestrowanych w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Kwietniowe odbicie międzynarodowych notowań cen cukru było spowodowane dużymi zakupami w obliczu zwiększonych obaw o zmniejszenie światowych dostaw w sezonie 2020/2021, ze względu na powolny postęp zbiorów w Brazylii i szkody spowodowane mrozem we Francji. Dalszego wsparcia zapewniło umocnienie się brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego, co zwykle wpływa na dostawy z Brazylii, największego eksportera cukru na świecie. Jednak presję na wzrost cen w pewnym stopniu ograniczały perspektywy dużego eksportu z Indii oraz niewielki spadek cen ropy naftowej.