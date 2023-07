Wskaźnik cen żywności FAO nadal spadał w czerwcu

Wskaźnik cen żywności FAO wynosił średnio 122,3 punktu w czerwcu 2023 r., co oznacza spadek o 1,7 punktu od maja; Fot. Schutterstock

Wskaźnik cen żywności FAO wynosił średnio 122,3 punktu w czerwcu 2023 r., co oznacza spadek o 1,7 punktu (1,4 procent) w stosunku do maja. Kontynuuje to trend spadkowy i wynosi średnio aż o 37,4 punktu (23,4 proc.) poniżej szczytu osiągniętego w marcu 2022 r. Spadek wskaźnika w ujęciu miesięcznym w czerwcu stanowił spadki wskaźników cukru, olejów roślinnych, zbóż i produktów mlecznych, podczas gdy wskaźnik cen mięsa pozostał praktycznie niezmieniony.

Spadek cen wszystkich gatunków zbóż Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w czerwcu średnio 126,6 punktu, co oznacza spadek o 2,7 punktu (2,1 proc.) w porównaniu z majem i aż o 39,7 punktu (23,9 proc.) poniżej wartości sprzed roku. Spadek z miesiąca na miesiąc odzwierciedla spadek światowych cen wszystkich głównych zbóż. Najbardziej spadły międzynarodowe ceny zboża paszowego, które od maja zmniejszyły się o 3,4 proc. Piąty z rzędu miesięczny spadek światowych cen kukurydzy był głównie spowodowany zwiększonymi sezonowymi dostawami z trwających zbiorów w Argentynie i Brazylii. W obliczu obaw związanych z suszą, opady deszczu pod koniec miesiąca w kluczowych obszarach produkcji kukurydzy w USA spadły również światowe ceny jęczmienia i sorgo, na co wpływ miały efekty uboczne z rynków kukurydzy i pszenicy. Międzynarodowe ceny pszenicy spadły w czerwcu o 1,3 proc., ponieważ rozpoczęły się zbiory w krajach półkuli północnej. Obfite dostawy z Rosji, gdzie w czerwcu obniżył się również podatek eksportowy na pszenicę, nadal odbijały się na cenach, podczas gdy poprawa warunków upraw w USA również przyczyniła się do presji na spadek cen. Czytaj więcej Wskaźnik cen żywności FAO nieznacznie spadł w maju

Spadek cen olejów palmowego i słonecznikowego Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wyniósł w czerwcu średnio 115,8 punktu, co oznacza spadek o 2,9 punktu (2,4 pro.) W porównaniu z majem i najniższy poziom od listopada 2020 r. Ciągły spadek indeksu był spowodowany mniejszymi światowymi cenami oleju palmowego i słonecznikowego, przy wyższych notowaniach oleju sojowego i rzepakowego. Międzynarodowe ceny oleju palmowego w czerwcu spadły drugi miesiąc z rzędu, odzwierciedlając głównie perspektywy sezonowo wyższej produkcji w wiodących krajach produkujących, które zbiegły się w czasie z utrzymującym się ograniczonym światowym popytem importowym. Tymczasem światowe ceny oleju słonecznikowego również nadal spadały w związku z dużymi globalnymi dostawami eksportowymi. Z drugiej strony, międzynarodowe ceny soi odbiły się od poprzedniego miesiąca, w dużej mierze poparte obawami o nadmierną suchość w obszarach głównych regionów upraw w USA. Podobnie, światowe ceny oleju rzepakowego nieznacznie wzrosły w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych w niektórych częściach Kanady i Europy. Czytaj więcej Bezpieczeństwo żywnościowe. FAO: 200 mln osób cierpi przez jego brak Droższe masło i mleko odtłuszczone w proszku Wskaźnik cen produktów mleczarskich FAO wynosił w czerwcu średnio 116,8 punktu, co oznacza spadek o 1,0 punktu (0,8 proc.) w porównaniu z majem i 33,4 punktu (22,2 proc) poniżej jego analogicznej wartości rok temu. Spadek w czerwcu był ponownie spowodowany niższymi międzynarodowymi cenami sera, odzwierciedlającymi duże możliwości eksportowe, zwłaszcza w Europie Zachodniej, gdzie produkcja mleka była sezonowo wyższa, podczas gdy sprzedaż detaliczna była nieco słabsza. Tymczasem ceny mleka pełnego w proszku nieznacznie spadły z powodu niższych zakupów importowanych przez nabywców z Azji Północnej i zwiększonych dostaw, zwłaszcza z Nowej Zelandii. Z kolei światowe ceny masła wzrosły, napędzane aktywnym popytem na dostawy spot, głównie z Bliskiego Wschodu, oraz zwiększoną wewnętrzną sprzedażą detaliczną w Europie Zachodniej. Ceny mleka odtłuszczonego nieznacznie wzrosły w związku z wyższymi zakupami importowymi w celu zaspokojenia krótkoterminowych potrzeb, w związku z obawami o dostawy w nadchodzących miesiącach, podczas sezonowo spadającej fazy produkcji w Europie Zachodniej. Droższy drób i wieprzowina Wskaźnik cen mięsa FAO wyniósł w czerwcu średnio 117,9 punktu, będąc praktycznie niezmieniony od maja, ponieważ wzrosty międzynarodowych notowań mięsa drobiowego i wieprzowego zostały prawie zrównoważone spadkami cen mięsa wołowego i baraniego. Jednak w porównaniu z wartością z czerwca ubiegłego roku indeks spadł o 8,1 pkt. (6,4 proc.). Międzynarodowe ceny mięsa drobiowego dalej rosły, odzwierciedlając wysoki popyt importowy z Azji Wschodniej, zwłaszcza na dostawy z Brazylii, w obliczu ciągłych wyzwań podażowych wynikających z powszechnych ognisk ptasiej grypy. Tymczasem ceny mięsa wieprzowego wzrosły, czemu sprzyjały utrzymujące się ograniczone dostawy w wiodących regionach produkcyjnych, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Z kolei międzynarodowe ceny mięsa wołowego nieznacznie spadły z powodu zwiększonej dostępności eksportowej, zwłaszcza w Australii. Podobnie ceny mięsa owczego spadły również na skutek dużych dostaw z Oceanii. Pierwszy spadek cen cukru od czterech miesięcy Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w czerwcu średnio 152,2 punktu, co oznacza spadek o 5,1 punktu (3,2 proc.) w porównaniu z majem, co oznacza pierwszy spadek po czterech kolejnych miesięcznych wzrostach. Międzynarodowe notowania cukru pozostały jednak o 34,9 punktu (29,7 proc.) powyżej poziomów z tego samego miesiąca ubiegłego roku. Czerwcowy spadek międzynarodowych cen cukru był spowodowany głównie dobrymi postępami w zbiorach trzciny cukrowej 2023/24 w Brazylii. Czytaj więcej Dyrektor FAO bije na alarm: pogłębia się światowy kryzys żywnościowy

