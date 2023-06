Wskaźnik żywności FAO wyniósł w maju 2023 roku średnio 124,3 punktu, co oznacza spadek o 3,4 punktu (2,6 procent) w porównaniu z kwietniem i aż 35,4 punktu (22,1 procent) mniej w stosunku do rekordowego poziomu z marca 2022 roku.

W maju wskaźnik był wspierany przez znaczne spadki cen olejów roślinnych, zbóż i nabiału, które zostały częściowo zrównoważone przez wzrosty cen cukru i mięsa.

Spadek cen pszenicy

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w maju średnio 129,7 punktu, co oznacza spadek o 6,5 punktu (4,8 procent) w porównaniu z kwietniem i aż o 43,9 punktu (25,3 procent) poniżej rekordowej wartości sprzed roku. Międzynarodowe ceny pszenicy spadły o 3,5 proc. miesiąc do miesiąca, odzwierciedlając perspektywy obfitych światowych dostaw w nadchodzącym sezonie 2023/2024 oraz przedłużenie inicjatywy Morza Czarnego. Światowe ceny kukurydzy spadły w maju o 9,8 proc. Korzystne perspektywy na sezon 2023/2024 wskazujące na odbicie światowych dostaw, przy wyższej produkcji spodziewanej w Brazylii i USA, dwóch głównych eksporterów, wpłynęły na ceny. Niskie tempo eksportu zez USA oraz anulowane zakupy ze strony Chin również wywarły presję na spadek światowych cen kukurydzy. Spośród innych zbóż paszowych światowe ceny jęczmienia i sorgo również spadły, pod wpływem spadków międzynarodowych cen kukurydzy i pszenicy, odpowiednio o 9,5 proce. i 9,7 proc.

Spadek ceny wszystkich olejów

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wyniósł w maju średnio 118,7 punktu, co oznacza spadek o 11,3 punktu (8,7 procent) miesiąc do miesiąca i był aż o 48,2 proc. poniżej poziomu z poprzedniego roku. Dalszy spadek indeksu odzwierciedlał niższe światowe ceny oleju palmowego, sojowego, rzepakowego i słonecznikowego. Międzynarodowe ceny oleju palmowego od kwietnia wyraźnie spadły, ponieważ przedłużające się słabe globalne zakupy importowe zbiegły się z oczekiwaniami wzrostu produkcji w głównych krajach produkujących. W międzyczasie światowe ceny soi spadły szósty miesiąc z rzędu, w dużej mierze poparte utrzymującą się presją ze strony rekordowych zbiorów soi w Brazylii i wyższymi niż oczekiwano zapasami w USA Ameryki, gdzie wyższe dostawy alternatywnych surowców częściowo zastąpiły te pochodzące z przemysłu biodiesla. Jeśli chodzi o oleje rzepakowy i słonecznikowy, ceny na rynkach międzynarodowych nadal spadały ze względu na duże globalne dostawy.

Wzrost cen mleka w proszku i masła

Wskaźnik cen produktów mleczarskich FAO wyniósł w maju średnio 118,7 punktu, co oznacza spadek o 3,9 punktu (3,2 procent) w porównaniu z kwietniem i 25,5 punktu (17,7 procent) poniżej odpowiedniej wartości w 2022 r. Spadek w maju spowodowany był gwałtowną obniżką międzynarodowych cen sera, głównie ze względu na duże możliwości eksportowe, w tym pochodzące z zapasów, przy sezonowo wysokiej produkcji mleka na półkuli północnej. Po 10 kolejnych miesięcznych spadkach, międzynarodowe notowania cen mleka w proszku odbiły, odzwierciedlając wzrost zakupów dokonywanych przez nabywców z Azji Północnej i sezonowo spadające dostawy mleka w Oceanii. Tymczasem ceny masła nieznacznie wzrosły, ponieważ wyższe notowania cen dostaw z Oceanii, spowodowane wysokimi zakupami ze strony odbiorców z Azji Południowo-Wschodniej i sezonowo spadającymi dostawami mleka, zostały prawie zrównoważone spadkiem cen w Europie w związku z dużą dostępnością eksportową.

Wzrost cen mięsa z wyjątkiem owczego

Wskaźnik cen mięsa FAO wyniósł w maju średnio 117,9 punktu, co oznacza wzrost o 1,1 punktu (1,0 procent) w porównaniu z kwietniem, co oznacza czwarty z rzędu miesięczny wzrost, ale wciąż o 5,0 punktów (4,1 procent) niższą wartości z analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Międzynarodowe ceny mięsa drobiowego w maju dalej rosły, napędzane utrzymującym się wysokim popytem importowym, zwłaszcza z Azji, oraz pewnymi obawami dotyczącymi problemów z podażą w związku z powszechnymi ogniskami ptasiej grypy. Światowe ceny mięsa wołowego nieznacznie wzrosły, czemu sprzyjał wyższy globalny popyt na dostawy z Brazylii i utrzymujące się niedobory podaży w USA, pomimo utrzymującego się wysokiego uboju bydła w Australii. Ceny wieprzowiny wzrosły czwarty miesiąc z rzędu, choć tylko nieznacznie, ponieważ ograniczenia podaży wynikające z wysokich kosztów produkcji i chorób zwierząt w innych miejscach zwiększyły popyt na brazylijskie dostawy. Tymczasem światowe ceny mięsa owczego spadły z powodu wysokiej dostępności eksportu z Oceanii.

Ograniczony wzrost cen cukru

Wskaźnik cen cukru FAO wyniósł w maju średnio 157,6 punktu, co oznacza wzrost o 8,2 punktu (5,5 proc.) w stosunku do kwietnia, oznaczając czwarty z rzędu miesięczny wzrost i aż o 37,3 punktu (30,9 proc.) powyżej wartości sprzed roku. Rosnące obawy o to, jak rozwój zjawiska El Niño może wpłynąć na zbiory w sezonie 2023/2024, wraz z niższą niż wcześniej oczekiwano globalną dostępnością w sezonie 2022/2023, spowodowały w maju wzrost międzynarodowych cen cukru. Opóźnienia w dostawach z Brazylii również przyczyniły się do wzrostu światowych cen cukru. Jednak pozytywne perspektywy dla upraw trzciny cukrowej w Brazylii w 2023 r., wraz z lepszymi warunkami pogodowymi sprzyjającymi postępowi zbiorów, zapobiegły większym miesięcznym wzrostom cen. Niższe międzynarodowe ceny ropy naftowej oraz obniżka cen paliw w Brazylii dodatkowo przyczyniły się do ograniczenia miesięcznego wzrostu światowych cen cukru.