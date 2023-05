Wskaźnik cen żywności FAO wynosił w kwietniu 2023 r. średnio 127,2 punktu, co oznacza wzrost o 0,8 punktu (0,6 procent) w porównaniu z marcem i 31,2 punktu (19,7 procent) poniżej wartości z analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Nieznaczne odbicie wskaźnika w kwietniu było spowodowane gwałtownym wzrostem wskaźnika cen cukru, któremu towarzyszył wzrost wskaźnika cen mięsa, podczas gdy i wskaźniki cen zbóż, nabiału i oleju roślinnego nadal spadały

Wzrosły tylko ceny ryżu

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w kwietniu średnio 136,1 punktu, co oznacza spadek o 2,4 punktu (1,7 procent) w stosunku do marca i aż o 33,5 punktu (19,8 procent) mniej niż przed rokiem. Spadek światowych cen wszystkich głównych zbóż przeważył w ujęciu miesięcznym wzrost cen ryżu. Międzynarodowe ceny pszenicy spadły w kwietniu o 2,3 proc. do najniższego poziomu od lipca 2021 r., głównie dzięki dużej dostępności eksportowej w Rosji i Australii. Korzystne warunki upraw w Europie, wraz z zawartym pod koniec kwietnia porozumieniem zezwalającym na tranzyt ukraińskiego zboża przez kraje Unii Europejskiej, które nałożyły ograniczenia w imporcie zboża z Ukrainy na początku miesiąca, również przyczyniły się do ogólnego złagodzenia nastrojów na rynkach. Światowe ceny kukurydzy w kwietniu również spadły, o 3,2 proc., głównie z powodu wyższych sezonowych dostaw z Ameryki Południowej, ponieważ zbiory tam były kontynuowane, a korzystne perspektywy wskazują na rekordową produkcję w Brazylii. Wśród innych zbóż paszowych światowe ceny jęczmienia i sorgo również spadły, odpowiednio o 4,3 proc. i 0,3 proc., odzwierciedlając słaby globalny popyt i skutki uboczne słabości na międzynarodowych rynkach kukurydzy i pszenicy. Z kolei sprzedaż do azjatyckich nabywców podniosła międzynarodowe ceny ryżu w kwietniu.

Ceny oleju palmowego stabilne, pozostałych olejów spadły

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w kwietniu średnio 130,0 punktów, co oznacza spadek o 1,8 punktu (1,3 procent) w stosunku do marca i piąty z rzędu miesięczny spadek. Kontynuacja spadku indeksu cen odzwierciedlała połączony efekt stabilnych światowych cen oleju palmowego oraz niższych notowań oleju sojowego, rzepakowego i słonecznikowego. Po krótkotrwałym odbiciu w marcu, w kwietniu międzynarodowe ceny oleju palmowego pozostały praktycznie niezmienione, ponieważ presja spadkowa wynikająca ze słabego popytu importowego ze strony kluczowych krajów importujących została zrównoważona wsparciem ze strony stosunkowo ograniczonych dostaw czołowych producentów. Z drugiej strony, światowe ceny soi nadal spadały, w dużej mierze równoważone sezonową presją zbiorów soi w Brazylii, która może być rekordowa, pomimo znacznie niższych perspektyw produkcji w Argentynie. Tymczasem międzynarodowe ceny olejów rzepakowego i słonecznikowego również spadały, głównie dzięki utrzymującej się obfitości światowych dostaw eksportowych.

Ceny masła pozostały stabilne

Wskaźnik cen produktów mleczarskich FAO wynosił w kwietniu średnio 124,6 punktu, co w porównaniu z marcem oznacza spadek o 2,2 punktu (1,7 procent) i 22,1 punktu (15,1 procent) w porównaniu z poziomem sprzed roku. W kwietniu międzynarodowe ceny mleka w proszku spadły dziesiąty miesiąc z rzędu, głównie pod wpływem utrzymującego się słabego światowego popytu importowego. Zwiększone zakupy ze strony Chin i sezonowo spadające dostawy z Nowej Zelandii zapobiegły potencjalnie głębszemu spadkowi światowych cen pełnego mleka w proszku, podczas gdy zwiększone bieżące dostawy z Europy Zachodniej wywierały dalszą presję na obniżenie cen odtłuszczonego mleka w proszku. Ceny sera również spadły, głównie ze względu na wysoką dostępność eksportową w Europie Zachodniej, gdzie przy sezonowo rosnącej produkcji mleka więcej mleka jest kierowane do produkcji sera. Natomiast światowe ceny masła pozostały w dużej mierze stabilne, ponieważ zwiększone dostawy były na ogół wystarczające, aby zaspokoić rosnący popyt importowy na dostawy krótko- i długoterminowe.

Ceny wieprzowiny, wołowiny i drobiu - wyższe, mięsa owczego stabilne

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w kwietniu średnio 114,5 punktu, co oznacza w porównaniu z marcem wzrost o 1,5 punktu (1,3 procent) i 7,4 punktu (6,1 procent) poniżej wartości z analogicznego miesiąca ubiegłego roku. W kwietniu międzynarodowe notowania cen wieprzowiny wzrosły najbardziej w wyniku zwiększonych zakupów importowych ze strony krajów azjatyckich oraz utrzymujących się ograniczeń podaży z powodu wysokich kosztów produkcji i problemów zdrowotnych zwierząt u kilku wiodących eksporterów. W międzyczasie światowe ceny mięsa drobiowego odbiły, po dziewięciu miesiącach ciągłych spadków, w miarę wzrostu popytu importowego z Azji, podczas gdy w wielu regionach utrzymywały się ograniczenia podaży wynikające z powszechnych ognisk grypy ptaków. W odpowiedzi na spadek dostaw bydła rzeźnego, zwłaszcza z USA, wzrosły również międzynarodowe ceny mięsa wołowego. Tymczasem ceny mięsa owczego pozostały w dużej mierze stabilne, ponieważ zwiększona dostępność eksportowa z Oceanii prawie dorównała zwiększonemu importowi z krajów Azji i Bliskiego Wschodu.

Cukier najdroższy od października 2011 r.

Wskaźnik cen cukru FAO wyniósł w kwietniu średnio 149,4 punktu, co oznacza w stosunku do marca wzrost o 22,4 punktu (17,6 procent) i trzeci z rzędu miesięczny wzrost i osiągając najwyższy poziom od października 2011 roku. W sezonie 2022/2023 doszło do dalszych korekt w dół prognoz produkcji dla Indii i Chin oraz niższej niż wcześniej zakładano produkcji w Tajlandii i Unii Europejskiej. Pomimo pozytywnych perspektyw dla upraw trzciny cukrowej w Brazylii w 2023 r., powolny początek zbiorów spowodowany intensywnymi deszczami zapewnił dodatkowe wsparcie dla cen. Do ogólnego wzrostu światowych cen cukru przyczyniły się również wyższe ceny ropy naftowej na rynkach międzynarodowych oraz umocnienie się brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego.