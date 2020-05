Wskaźnik cen żywności FAO ponownie spadł w kwietniu

Wskaźnik cen żywności FAO jest indeksem cen pięciu najważniejszych grup towarowych na rynkach międzynarodowych: zbóż, mięsa, wyrobów mlecznych, olejów roślinnych i cukru.

Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wynosił w kwietniu 2020 r. średnio 165,5 punktu. Co oznacza spadek o 5,7 punktu (3,4 procent) w porównaniu do marca i poziom najniższy od stycznia 2019 r. Kwietniowy spadek był trzecim z kolei miesięcznym spadkiem wartości wskaźnika. W dużej mierze wynika z kilku negatywnych skutków dla międzynarodowych rynków żywności wynikających z pandemii COVID-19. Z wyjątkiem wskaźnika cen zbóż, który tylko nieznacznie spadł, wszystkie inne wskaźniki odnotowały w kwietniu znaczące spadki z miesiąca na miesiąc, w szczególności wskaźnik cen cukru.

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w kwietniu średnio 164,0 punktów, nieznacznie mniej niż w marcu, ale nadal prawie 4,0 punktu (2,4 procent) mniej w porównaniu z kwietniem 2019 r. Wśród głównych zbóż międzynarodowe ceny pszenicy i ryżu w kwietniu znacznie wzrosły, ale gwałtowny spadek w notowaniach kukurydzy utrzymała ogólną wartość wskaźnika cen zbóż FAO na poziomie zbliżonym do poziomu z poprzedniego miesiąca. Ceny pszenicy były średnio o 2,5 procent wyższe miesiąc do miesiąca, co odzwierciedla silny popyt międzynarodowy w związku z doniesieniami o szybkim wypełnieniu kontyngentu eksportowego z Rosji. Kontyngent został wdrożony pod koniec marca i nie oczekuje się, że będzie regulowany do końca bieżącego roku sezon marketingowy 30 czerwca. Nałożenie tymczasowych ograniczeń eksportowych i wąskich gardeł logistycznych u niektórych dostawców spowodowało wzrost międzynarodowych cen ryżu o 7,2 procent miesięcznie, chociaż wzrosty zostały ograniczone przez złagodzenie i ewentualne uchylenie limitów eksportowych w Wietnamie, pod koniec miesiąca. Natomiast międzynarodowe ceny kukurydzy zanotowały trzeci kolejny miesiąc spadku, obniżając ogólną wartość wskaźnika ziaren gruboziarnistych o 10 procent w porównaniu z poprzednim miesiącem. Duże możliwości eksportowe, powiększone nowo zbiorami w Ameryce Południowej, przy słabszym popycie na paszę dla zwierząt i na paliwo etanolowe, nadal wywierały silną presję na obniżanie cen kukurydzy.

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił średnio 131,8 punktu w kwietniu, spadając o 7,2 punktu (lub 5,2 procent) w stosunku do ubiegłego miesiąca i osiągając najniższy poziom od sierpnia 2019 roku. Trzeci z kolei miesięczny spadek wskaźnika odzwierciedla głównie spadającą cenę oleju palmowego, sojowego i rzepakowego, podczas gdy ceny oleju słonecznikowego wzrosły. Utrzymujący się spadek cen oleju palmowego był spowodowany zmniejszającymi się międzynarodowymi notowaniami ropy naftowej i niskim globalnym popytem na olej palmowy zarówno w sektorze spożywczym, jak i energetycznym, z powodu pandemii COVID-19. Wyższa niż oczekiwano produkcja oleju palmowego w Malezji zwiększyła presję na obniżkę cen. Słabnący popyt wpłynął również na obniżenie cen oleju sojowego i oleju rzepakowego. Natomiast międzynarodowe ceny oleju słonecznikowego wzrosły w kwietniu, wsparte silnym popytem importowym w obliczu obaw o zmniejszenie dostaw eksportowych.

Wskaźnik cen wyrobów mlecznych FAO wynosił w kwietniu średnio 196,2 punktu, co stanowi spadek o 7,3 punktu (3,6 procent) w porównaniu z marcem. Był to drugi kolejny miesiąc spadku, a także o 18,8 punktu (8,8 procent) w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Notowania cen masła, odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) i pełnego mleka w proszku (WMP) spadły w kwietniu o ponad 10 procent, odzwierciedlając zwiększoną dostępność towaru eksportowego i wzrost zapasów przy niskim popycie importowym. Ponieważ produkcja mleka na półkuli północnej zwykle rośnie o tej porze roku, zmniejszona sprzedaż restauracji i zmniejszenie popytu ze strony producentów żywności również wpłynęły na ceny. Natomiast notowania cen sera wzrosły umiarkowanie z powodu ograniczonych dostaw spotowych z Oceanii, gdzie produkcja sezonowo spada.

Wskaźnik cen mięsa FAO wyniósł w kwietniu średnio 168,8 punktu, co stanowi spadek o 4,7 punktu (2,7 procent) w porównaniu do marca i czwarty z kolei miesięczny spadek. W kwietniu spadły międzynarodowe notowania wszystkich rodzajów mięsa reprezentowanych we wskaźniku, ponieważ częściowe ożywienie popytu importowego, głównie w Chinach, było niewystarczające, aby zrównoważyć spadek importu z innych krajów. Spadek spowodowany był utrzymującymi się trudnościami logistycznymi związanymi z COVID-19, logistycznymi wąskimi gardłami i gwałtownym spadku popytu w gastronomii. Pomimo zmniejszonego poziomu przetwórstwa mięsa w miarę narastających niedoborów siły roboczej, gwałtownie spadająca sprzedaż w gastronomii doprowadziła do zwiększenia zapasów mięsa i dostępności eksportowej, co również wpłynęło na notowania cen.

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w kwietniu średnio 144 punkty, co oznacza spadek o 24,7 punktu (14,6 procent) w stosunku do marca i drugi z kolei miesięczny spadek. Ostatni spadek spowodowany był głównie załamaniem międzynarodowych cen ropy naftowej. Spadające ceny energii oznaczają, że cukrownie kierują więcej trzciny cukrowej do produkcji cukru zamiast etanolu, który zastępuje benzynę. A tym samym zwiększono możliwości eksportu cukru. Ponadto zmniejszenie popytu na cukier wynikające z decyzji wprowadzanych w wielu krajach w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 spowodowało dodatkową presję na obniżenie cen cukru na świecie.