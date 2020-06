Wskaźnik cen żywności FAO spadł do najniższego poziomu od 17 miesięcy

Wskaźnik cen żywności FAO jest indeksem cen pięciu najważniejszych grup towarowych na rynkach międzynarodowych: zbóż, mięsa, wyrobów mlecznych, olejów roślinnych i cukru.

Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wynosił średnio 162,5 punktu w maju 2020 r., co oznacza spadek o 3,1 punktu (1,9 procent) w porównaniu z kwietniem i osiągnął najniższą miesięczną średnią od grudnia 2018 r.

Przy utrzymujących się negatywnych skutkach ekonomicznych COVID-19 wskaźnik FFPI był w trendzie spadkowym przez cztery kolejne miesiące. Spadek w maju odzwierciedla mniejsze wartości wszystkich wskaźników częściowych, z wyjątkiem cukru, który wzrósł po raz pierwszy od trzech miesięcy.

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w maju średnio 162,2 punktu, co oznacza spadek o 1,6 punktu (1,0 procent) w porównaniu z kwietniem i był bardzo zbliżony do poziomu z analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Spośród głównych zbóż w maju wzrosły tylko ceny ryżu. Na rynkach pszenicy, po wzroście w kwietniu, ceny eksportowe spadły o prawie o 2 procent, ponieważ prognozy wskazują na duże globalne dostawy również w nowym sezonie, podczas gdy działalność handlowa zwolniła w związku z nadchodzącymi sezonami zbiorów lub zbliżającymi się na półkuli północnej. Na rynkach zbóż paszowych ceny kukurydzy w USA, kontynuują tendencję spadkową z ostatnich czterech miesięcy, ceny spadły w maju do prawie 16 procent poniżej poziomu w analogicznym okresie ubiegłego roku. Słaby popyt ze strony sektora paszowego i produkującego biopaliwa, przy dużych dostawach eksportowych, nadal wywierał presję na międzynarodowe ceny kukurydzy.

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w maju średnio 128,1 punktów, tracąc kolejne 3,7 punktu (2,8 procent) wyznaczając 10-miesięczne minimum. Dalszy spadek wskaźnika odzwierciedla przede wszystkim niższe ceny oleju palmowego, przy wzroście notowań olejów rzepakowych i słonecznikowych. Międzynarodowe ceny oleju palmowego zanotowały w maju czwarty kolejny miesięczny spadek, odzwierciedlający głównie stłumiony globalny popyt na import (związany z pandemią koronawirusa i obniżonymi cenami oleju mineralnego) oraz wyższy niż oczekiwano poziom produkcji i zapasów w głównych krajach eksportujących. Natomiast międzynarodowe ceny olejów rzepakowych i słonecznikowych wzrosły odpowiednio ze względu na perspektywy utrzymywania się ograniczonej podaży w UE i malejące nadwyżki eksportowe w regionie Morza Czarnego.

Wskaźnik cen przetworów mlecznych FAO wynosił w maju średnio 181,8 punktu, co stanowi spadek o 14,4 punktu (7,3 procent) w porównaniu z kwietniem, odzwierciedlając trzeci miesiąc z rzędu spadku, przy wartość wskaźnika 44,3 punktu (19,6 procent) poniżej poziomu sprzed roku. Notowania wszystkich produktów mlecznych tworzących wskaźnik spadły w maju, przy czym najwyższe spadki odnotowano w przypadku masła i sera. Oferty na masło spadły z powodu dużych sezonowych dostaw, szczególnie w Europie, podczas gdy ceny sera, spadły pod presją niższego popytu importowego przy wysokiej podaży eksportowej z Oceanii. Pomimo utrzymującej się wysokiej dostępności eksportowej i zapasów, notowania pełnotłustego mleka w proszku (WMP) i odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) spadły tylko umiarkowanie, ponieważ niskie ceny i lepsza kondycja gospodarcza Chin podsycały silne zainteresowanie zakupami.

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w maju średnio 168,0 punktów, co oznacza spadek o 1,3 punktu (0,8 procent) w porównaniu z kwietniem, potwierdzając piąty z kolei miesięczny spadek. Na tym poziomie wskaźnik znajduje się o 6,3 punktu (3,6 procent) poniżej jego wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i 44 punkty (20,8 procent) poniżej wartości szczytowej osiągniętej w sierpniu 2014 r. W maju międzynarodowe notowania drobiu i mięsa wieprzowego nadal spadły, co odzwierciedlało wysoką dostępność eksportową u głównych producentów, pomimo wzrostu popytu na import w Azji Wschodniej po złagodzeniu środków dystansowania społecznego COVID-19. Ceny mięsa owczego nieznacznie spadły z powodu zmniejszonego popytu importowego z Bliskiego Wschodu, spowodowanego trudnościami gospodarczymi i logistycznymi. Natomiast notowania mięsa wołowego wzrosły w związku z silnym popytem importowym przy zmniejszonych dostawach z Brazylii i Oceanii, odzwierciedlając rozpoczęcie odbudowy stada.

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w maju średnio 155,6 punktów, przy wzroście o 10,7 punktu (7,4 procent) w porównaniu z kwietniem. Wzrost międzynarodowych cen cukru z miesiąca na miesiąc wynika głównie z niższych niż oczekiwano zbiorów w niektórych krajach produkujących go najwięcej, w szczególności w Indiach, drugim, co do wielkości producentem cukru na świecie i Tajlandii, drugim, co do wielkości eksporterze cukru na świecie. Ponadto wyższe międzynarodowe ceny ropy naftowej również przyczyniły się do wzrostu notowań cukru, ponieważ wyższe ceny energii zachęcają cukrownie do wykorzystywania większych zasobów trzciny cukrowej do produkcji etanolu, zmniejszając dostępność cukru na rynku globalnym. Dotyczy to zwłaszcza Brazylii, największego eksportera cukru na świecie