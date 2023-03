Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wynosił w lutym 2023 r. średnio 129,8 punktu. Nieznacznie spadł (0,6 procent) od stycznia, kontynuując tendencję spadkową przez jedenasty miesiąc z rzędu .

Wraz z najnowszym spadkiem indeks spadł o 29,9 punktu (18,7 procent) od szczytu, w którym osiągnął w marcu 2022 r.

Marginalny spadek FFPI w lutym odzwierciedlał znaczne spadki wskaźników cenowych olejów roślinnych i nabiału, wraz z ułamkowo niższymi wskaźnikami dla zbóż i mięsa oraz zrównoważenie gwałtownego wzrostu wskaźnika cen cukru.

Nieznaczny wzrost cen pszenicy

Wskaźnik FAO cen zbóż wynosił w lutym średnio 147,3 punktu, w dół (0,1 procent) od stycznia i 2,0 punktów (1,4 procent) powyżej jego poziomu rok temu. Po spadku przez trzy kolejne miesiące, w lutym międzynarodowe ceny pszenicy wzrosły nieznacznie (0,3 procent). Nieco mocniejszy ton odzwierciedlał głównie ciągłe obawy dotyczące suszy w kluczowych obszarach produkcyjnych pszenicy ozimej w USA i solidnym zapotrzebowaniu na dostawy z Australii, podczas gdy silna konkurencja między eksporterami pomogła ograniczyć korzyści cenowe. Światowe ceny kukurydzy niewiele się zmieniły, co stanowi zaledwie 0,1 procent miesiąca na miesiąc. Wsparcie wynikało z pogarszania się warunków w Argentynie, a opóźnienie w zasiewach w Brazylii drugiej kukurydzy wraz z silnym tempem eksportowym, podczas gdy niski popyt na import z USA obciążał ceny eksportu kukurydzy. Światowe ceny sorgo spadły ułamkowo (0,2 procent), a ceny jęczmienia nieznacznie zmniejszyły się (0,9 procent). Co głównie przypisywano wyższej sezonowej dostępności na półkuli południowej. Z drugiej strony międzynarodowe ceny ryżu zmniejszyły się o 1,0 procent w lutym, ponieważ działalność handlowa u większości głównych azjatyckich eksporterów spowolniła, gdy ich waluty krajowe zamortyzowały się w stosunku do dolara USA. Było tak zwłaszcza w Tajlandii, gdzie baht osłabił się po dziesięciomiesięcznych szczytach, przyczyniając się do odwrócenia większości podwyżek cen zarejestrowanych w styczniu.

Oleje najtańsze od początku 2021 r.

Wskaźnik FAO cen olejów roślinnych wynosił w lutym średnio 135,9 punktu, zaliczając spadek o 4,5 punktu (3,2 procent) od stycznia, co oznacza najniższy poziom od początku 2021 r. Ciągła słabość wskaźnika była napędzana niższymi światowymi cenami olejów palmowego, sojowego, słonecznikowego i rzepakowego. Międzynarodowe ceny oleju palmowego spadły w lutym trzeci z rzędu miesiąc, głównie obciążone powolnym globalnym popytem importowym, pomimo niższej sezonowej produkcji z głównych regionów rosnących w Azji Południowo -Wschodniej. Tymczasem światowe ceny soi nadal spadały, w oparciu na mniejszych zakupach z kluczowych krajów importujących i perspektywach rosnącej produkcji w Ameryki Południowej. Jeśli chodzi o oleje słonecznika i rzepaku, ceny światowe pozostały na trajektorii spadkowej, na skutek ich obfitej globalnej dostępności.

Spadek cen wszystkich produktów mlecznych

Wskaźnik FAO cen produktów mlecznych w lutym wynosił średnio 131,3 punktów, co stanowi spadek o 3,6 punktu (2,7 procent) od stycznia i był o 10,2 punktu (7,2 procent) poniżej odpowiedniego miesiąca ubiegłego roku. W lutym spadek wskaźnika był napędzany niższymi cenami wszystkich produktów mlecznych, z najbardziej stromymi spadkami cen mleka pełnego w proszku, masła i mleka odtłuszczonego w proszku. Ciągłe osłabienie globalnego popytu na import, szczególnie w przypadku krótkoterminowych dostaw leżało u podstaw spadków cen i to pomimo zauważalnego w ostatnich tygodniach wzrostu zakupów przez Azję Północną. Ponadto zwiększone były dostawy eksportowe masła, sera i mleka odtłuszczonego w proszku, w Europie Zachodniej, gdzie sezonowe dostawy mleka w ostatnich miesiącach były powyżej ich miesięcznych średnich.

Wzrost cen wieprzowiny

Wskaźnik FAO cen mięsa w lutym wynosił 112,0 punktów i był ułamkowo niższy (0,1 punktu i 0,1 procent) od stycznia i o 1,9 punktu (1,7 procent) poniżej jego wartości rok temu. W lutym międzynarodowe ceny mięsa drobiowego spadły w ósmy miesiąc z rzędu, odzwierciedlając obfite globalne zapasy w porównaniu z mniejszym popytem importowym, pomimo wybuchów ptasiej grypy w kilku wiodących krajach producentów. Natomiast wzrosły międzynarodowe ceny wieprzowiny, oparte na obawach rynkowych dotyczące niskiej dostępności świń rzeźnych, wśród rosnącego popytu wewnętrznego w Europie. Tymczasem ceny mięsa wołowego były stabilne, po ciągłym spadku od czerwca 2022 r., Ponieważ większe zakupy importowe, szczególnie z Azji Północnej, doprowadziły globalny popyt do równowagę z obecnymi dostawami. Międzynarodowe ceny mięsa owczego również pozostały zasadniczo niezmienione, ponieważ globalny popyt był wystarczający do pochłaniania podwyższonych dostaw z Australii.

Cukier najdroższy od lutego 2017 r.

Wskaźnik FAO cen cukru wynosił w lutym średnio 124,9 punktu, czyli wzrósł o 8,1 punktu (6,9 procent) od stycznia, osiągając najwyższy poziom od lutego 2017 r. Wzrost był w większości związany z rewizją spadkową prognozy produkcji cukru w sezonie 2022/2023 w Indiach, które tłumiły perspektywy eksportu w bieżącym sezonie. Obawy dotyczące niższych dostępności eksportowej z Indii wśród silnego globalnego popytu na import dał dodatkowe wsparcie dla światowych cen cukru. Jednak dobry postęp zbiorów w Tajlandii i obfite opady w kluczowych obszarach uprawy Brazylii uniemożliwiły większy miesięczny wzrost ceny. Spadek dostaw międzynarodowych ropy naftowej i cen etanolu w Brazylii przyczynił się również do ograniczenia presji na światowe ceny cukru.