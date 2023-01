Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wyniósł w grudniu 2022 r. średnio 132,4 punktu, co oznacza spadek o 2,6 punktu (1,9 procent) w stosunku do listopada.

Wzrost wartości wskaźnika w porównaniu z 2021 r.

Był to dziewiąty z rzędu miesięczny spadek i jest o 1,3 punktu (1,0 procent) poniżej wartości sprzed roku. Spadek wskaźnika w grudniu był spowodowany gwałtownym zmniejszeniem się międzynarodowych cen olejów roślinnych, wraz z pewnymi spadkami cen zbóż i mięsa, ale częściowo zrównoważony przez umiarkowany wzrost cen cukru i nabiału. Jednak w całym 2022 roku FFPI wyniósł średnio 143,7 punktu, co oznacza wzrost w porównaniu z 2021 rokiem aż o 18 punktów, czyli o 14,3 procent.

Spadek cen eksportowych zbóż w grudniu

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w grudniu średnio 147,3 punktu, co oznacza spadek w stosunku do listopada o 2,9 punktu (1,9 procent), ale nadal było to o 6,8 punktu (4,8 procent) powyżej wartości z grudnia 2021 roku. Ceny eksportowe pszenicy spadły w grudniu, ponieważ trwające zbiory na półkuli południowej zwiększyły podaż, a konkurencja między eksporterami pozostała silna. Światowe ceny kukurydzy również spadły z miesiąca na miesiąc, głównie za sprawą silnej konkurencji ze strony Brazylii, chociaż pewne wsparcie stanowiły obawy związane z suszą w Argentynie. Pod wpływem skutków ubocznych z rynków kukurydzy i pszenicy światowe ceny zarówno sorgo, jak i jęczmienia również spadły. Wzrost wskaźnika cen zbóż FAO w 2022 r. był spowodowany wieloma czynnikami, w tym znaczącymi zakłóceniami na rynku, zwiększoną niepewnością, wyższymi kosztami energii i nakładów, niekorzystnymi warunkami pogodowymi u kilku kluczowych dostawców oraz utrzymującym się silnym globalnym popytem na żywność.

Najniższy poziom cen olejów od lutego 2021r.

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wyniósł w grudniu średnio 144,4 punktu, co oznacza w porównaniu z listopadem spadek o 10,3 punktu (6,7 procent) i najniższy poziom od lutego 2021 r. Spadek wskaźnika w grudniu spowodowany był niższymi międzynarodowymi notowaniami olejów palmowego, sojowego, rzepakowego i słonecznikowego. Światowe ceny oleju palmowego pomimo niższych produkcji w głównych krajach produkujących olej palmowy z powodu nadmiernych opadów, spadły o prawie 5 procent po krótkotrwałym ożywieniu w poprzednim miesiącu, głównie dzięki powolnemu światowemu popytowi importowemu,. Tymczasem światowe ceny oleju sojowego wyraźnie spadły, głównie ze względu na pozytywne perspektywy sezonowego wzrostu produkcji w Ameryce Południowej. Jeśli chodzi o oleje rzepakowy i słonecznikowy, ceny na rynkach międzynarodowych spadły odpowiednio ze względu na dużą podaż światową i ograniczony popyt importowy, zwłaszcza z Unii Europejskiej. Niższe ceny ropy naftowej wywierały również presję na notowania światowych olejów roślinnych. W całym 2022 roku wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wyniósł średnio 187,8 punktu, co oznacza wzrost o 22,9 punktu (13,9 procent) w stosunku do 2021 roku i ustanowienie nowego rekordowego rocznego poziomu.

Wzrost cen produktów mleczarskich po 5 miesiącach spadków

Wskaźnik cen produktów mleczarskich FAO wynosił w grudniu w stosunku do listopada średnio 139,1 punktu, co oznacza wzrost o 1,5 punktu (1,1 procent), odnotowując wzrost po pięciu miesiącach kolejnych spadków i przekraczając o 10,1 punktu (7,9 procent) swoją wartość sprzed roku. W grudniu międzynarodowe ceny sera wzrosły, głównie w wyniku silnego globalnego popytu importowego i nieco ograniczonej dostępności eksportowej w związku z wysoką wewnętrzną sprzedażą detaliczną zwłaszcza w Europie Zachodniej. Z drugiej strony, międzynarodowe ceny masła spadły szósty miesiąc z rzędu, czemu sprzyjał utrzymujący się słaby światowy popyt importowy oraz dostępność odpowiednich zapasów krajowych na pokrycie krótkoterminowych potrzeb. Tymczasem międzynarodowe ceny mleka w proszku nieznacznie spadły, ponieważ niższe ceny w Europie Zachodniej, spowodowane głównie słabym popytem na dostawy spot, przeważyły nad wzrostami notowań dostaw z Oceanii, odzwierciedlając przede wszystkim aktywne zakupy z Azji Południowo-Wschodniej i zmiany kursów walut. W całym 2022 roku wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił średnio 142,5 punktu, co oznacza wzrost o 23,3 punktu (19,6 procent) w porównaniu z 2021 rokiem i odnotowuje najwyższą średnią roczną w historii od 1990 roku.

Wskaźnik roczny cen mięsa najwyższy od 1990 r.

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w grudniu średnio 113,8 punktu, co oznacza spadek o 1,4 punktu (1,2 procent) w stosunku do listopada, i szósty z rzędu miesięczny spadek, ale też pozostanie o 2,8 punktu (2,5 procent) powyżej poziomu z poprzedniego roku. Do spadku indeksu w grudniu przyczyniły się niższe światowe ceny mięsa wołowego i drobiowego, częściowo zrównoważone wyższymi cenami mięsa wieprzowego i baraniego. Międzynarodowe ceny mięsa wołowego spadły pod presją większej podaży bydła rzeźnego w kilku dużych krajach produkujących i słabego globalnego popytu na dostawy średnioterminowe. Tymczasem ceny mięsa drobiowego spadły, ponieważ możliwości eksportowe były więcej niż wystarczające, aby zaspokoić popyt importowy na dostawy punktowe. Stało się to pomimo niepowodzeń w produkcji spowodowanych nasilonymi ogniskami grypy ptaków. Z drugiej strony, światowe ceny mięsa wieprzowego wzrosły, czemu sprzyjał solidny, przedświąteczny popyt wewnętrzny, zwłaszcza w Europie, podczas gdy ceny mięsa owczego wzrosły z powodu wahań kursów walut. W całym 2022 roku indeks cen mięsa FAO wynosił średnio 118,9 punktu, co oznacza wzrost o 11,2 punktu (10,4 procent) w stosunku do 2021 roku i najwyższą średnią roczną zarejestrowaną od 1990 roku.»

Roczny wskaźnik cen cukru najwyższy od 2012 r.

Wskaźnik cen cukru FAO wyniósł w grudniu w stosunku do listopada średnio 117,2 punktu, co oznacza wzrost o 2,8 punktu (2,4 procent), odnotowując drugi z rzędu miesięczny wzrost i osiągając najwyższy poziom od sześciu miesięcy. Grudniowy wzrost notowań cukru na rynkach międzynarodowych związany był głównie z obawami o wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na zbiory w Indiach, drugim, co do wielkości producentem cukru na świecie, oraz opóźnieniami w zbiorze trzciny cukrowej w Tajlandii i Australii. W całym 2022 roku wskaźnik cen cukru FAO wyniósł średnio 114,5 punktu, co oznacza wzrost o 5,1 punktu (4,7 procent) w stosunku do 2021 roku i osiągnięcie najwyższej średniej rocznej od 2012 roku.