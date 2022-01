Wskaźnik cen żywności FAO w 2021 r. znacznie wyższy niż w 2020 r.

Wskaźniki światowych ceny żywności FAO nieznacznie spadły w grudniu, ponieważ tylko wskaźniki cen olejów roślinnych i cukru znacznie spadły z wysokich poziomów.

Indeks cen żywności FAO wynosił w grudniu średnio 133,7 punktu, co oznacza od listopada spadek o 0,9 procent, ale nadal wzrost o 23,1 procent od grudnia 2020 roku.

Wskaźnik śledzi miesięczne zmiany międzynarodowych cen podstawowych artykułów spożywczych. Jedynie wskaźnik cen artykułów mlecznych odnotował w grudniu miesięczny wzrost.

W całym 2021 r. wskaźnik cen żywności FAO wynosił średnio 125,7 punktów, czyli aż o 28,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Spadek wskaźnika cen zbóż w grudniu

Wskaźnik cen zbóż FAO w grudniu spadł o 0,6 procent, ponieważ niższe notowania eksportu pszenicy w związku z poprawą dostaw po zbiorach na półkuli południowej z nawiązką zrównoważyły ​​stabilniejsze ceny kukurydzy, wsparte silnym popytem i obawami o utrzymującą się suszę w Brazylii. Jednak przez cały rok wskaźnik cen zbóż FAO osiągnął najwyższy roczny poziom od 2012 r. i był średnio o 27,2 proc. wyższy niż w 2020 r., przy czym cena kukurydzy wzrosła o 44,1 proc., pszenicy o 31,3 proc., a ryżu spadła o 4,0 proc.

Niższe ceny olejów palmowego i słonecznikowego

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO spadł w grudniu o 3,3 procent, przy słabszych notowaniach oleju palmowego i oleju słonecznikowego odzwierciedlających przytłumiony globalny popyt importowy, który może być związany z obawami o wpływ rosnącej liczby przypadków COVID-19. W całym 2021 r. wskaźnik cen olejów roślinnych FAO osiągnął najwyższy poziom w historii, wzrastając o 65,8 procent od 2020 r.

W grudniu cukier najtańszy od 5 miesięcy

Wskaźnik cen cukru FAO spadł od listopada o 3,1 procent, osiągając najniższy poziom od pięciu miesięcy, co odzwierciedla obawy dotyczące możliwego wpływu wariantu Omicron COVID-19 na globalny popyt, a także słabszego reala brazylijskiego i niższych cen etanolu. W całym 2021 r. wskaźnik cen cukru FAO wzrósł o 29,8 procent w stosunku do poprzedniego roku, do najwyższego poziomu od 2016 r.

Stabilny wskaźnik cen mięsa

Wskaźnik cen mięsa FAO był w grudniu zasadniczo stabilny, ale w całym 2021 r. wskaźnik cen mięsa FAO był o 12,7 procent wyższy niż w 2020 r.

Spadek wskaźnika cen produktów mlecznych

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO był jedynym subwskaźnikiem, który wzrósł w grudniu, o 1,8 procent w porównaniu z poprzednim miesiącem, ponieważ międzynarodowe notowania cen masła i mleka w proszku wzrosły w związku z niższą produkcją mleka w Europie Zachodniej i Oceanii. Ceny sera nieznacznie spadły, odzwierciedlając preferencje dla producentów mleka z Europy Zachodniej. W 2021 r. wskaźnik cen produktów mlecznych FAO był średnio o 16,9 proc. wyższy niż w 2020 r.