Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wynosił w lipcu 2023 r., średnio 123,9 punktu, co oznacza wzrost o 1,5 punktu (1,3 procent) w porównaniu z czerwcem, ale pozostaje o 16,6 punktu (11,8 procent) poniżej wartości z analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Odbiciu FFPI w lipcu towarzyszył solidny wzrost wskaźnika cen olejów roślinnych, częściowo skompensowany znacznym spadkiem wskaźnika cen cukru, przy niewielkich spadkach wskaźników cen zbóż, nabiału i mięsa.

Pszenica droższa, kukurydza tańsza

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w lipcu średnio 125,9 punktu, co oznacza spadek o 0,7 punktu (0,5 procent) w porównaniu z czerwcem i 21,3 punktu (14,5 procent) poniżej wartości sprzed roku. Niewielki spadek w tym miesiącu wynika ze niższych międzynarodowych cen zboża paszowego, które od czerwca spadły o 4,8 procent. Międzynarodowe ceny kukurydzy kontynuowały trend spadkowy ze względu na zwiększone sezonowe dostawy z trwających zbiorów w Argentynie i Brazylii oraz potencjalnie wyższą niż początkowo przewidywano produkcję w USA, gdzie warunki nieznacznie się poprawiły, a powierzchnia zasiewów została skorygowana w górę. Wśród innych zbóż paszowych światowe ceny sorgo spadły równolegle z cenami kukurydzy, podczas gdy światowe ceny jęczmienia były prawie stabilne, na co wpływ miały efekty uboczne z rynków pszenicy. Z kolei międzynarodowe ceny pszenicy wzrosły o 1,6 procent, co oznacza ich pierwszy wzrost miesiąc do miesiąca od dziewięciu miesięcy, Spowodowany był on niepewnością, co do eksportu Ukrainy po decyzji podjętej przez Rosję o zakończeniu wdrażania Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego oraz późniejsze zniszczenia infrastruktury portowej Ukrainy zarówno na Morzu Czarnym, jak i na Dunaju. Utrzymująca się susza w Kanadzie i USA również zwiększyła presję na ceny. Indeks cen wszystkich ryżów FAO wzrósł w lipcu o 2,8 procent, osiągając najwyższy poziom od września 2011 r., napędzany głównie wzrostem cen w segmencie rynku Indica. Na tym rynku wprowadzony przez Indie 20 lipca zakaz eksportu nieparzonej odmiany Indica sprzyjał oczekiwaniom większej sprzedaży z innych źródeł, wzmacniając presję na wzrost cen już wywieraną przez sezonowo ograniczone dostawy i zakupy w Azji.

Zdrożały wszystkie oleje

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wyniósł w lipcu średnio 129,8 punktu, co oznacza wzrost o 14,0 punktu (12,1 procent) w porównaniu z czerwcem i pierwszy wzrost po siedmiu miesiącach kolejnych spadków. Ten wyraźny wzrost w lipcu był spowodowany wyższymi światowymi notowaniami olejów słonecznikowego, palmowego, sojowego i rzepakowego. Międzynarodowe ceny oleju słonecznikowego wzrosły o ponad 15 procent miesiąc do miesiąca, głównie dzięki ponownej niepewności związanej z dostawami eksportowymi z regionu Morza Czarnego, po decyzji podjętej przez Rosję o zakończeniu Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego. W międzyczasie światowe ceny oleju palmowego również wyraźnie wzrosły, odzwierciedlając perspektywy ograniczonego wzrostu produkcji w wiodących krajach produkujących. Jeśli chodzi o oleje sojowy i rzepakowy, ceny międzynarodowe wzrosły w związku z utrzymującymi się obawami o perspektywy produkcji odpowiednio nasion soi w USA i rzepaku w Kanadzie. Rosnące światowe notowania ropy naftowej również wspierały ceny olejów roślinnych.

Wzrost cen sera po pięciu miesiącach spadków

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił w lipcu średnio 116,3 punktu, co oznacza spadek o 0,5 punktu (0,4 procent) w porównaniu z czerwcem i siódmy z rzędu miesięczny spadek i jest o 30,2 punktu (20,6 procent) poniżej wartości z tego samego miesiąca ubiegłego roku. Spadek w lipcu spowodowany był niższymi notowaniami odtłuszczonego mleka w proszku i masła, wsparty słabszą aktywnością rynkową w Europie w okresie wakacyjnym oraz zmniejszonym zainteresowaniem popytem importowym w nadchodzących miesiącach w związku z niepewnością rynku, co do przyszłych tendencji cenowych. Natomiast ceny pełnego mleka w proszku nieznacznie wzrosły, głównie pod wpływem wahań kursów walut, pomimo produkcji w Nowej Zelandii, zgodnej z sezonowymi trendami. Po pięciu miesiącach gwałtownych spadków światowe ceny sera nieznacznie wzrosły, odzwierciedlając nieco zwiększone zainteresowanie usługami gastronomicznymi oraz wpływ upałów na sezonowo spadające dostawy mleka w Europie.

Spadek cen mięsa, poza wieprzowiną

Wskaźnik cen mięsa FAO wyniósł w lipcu średnio 117,8 punktu, co oznacza spadek o 0,4 punktu (0,3 procent) w porównaniu z czerwcem i 6,3 punktu (5,1 procent) poniżej poziomu z analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Międzynarodowe ceny mięsa wołowego spadły, odzwierciedlając wyższą dostępność eksportową w Oceanii, co zbiegło się ze stłumionym popytem importowym na rynkach azjatyckich w związku z wyższymi zapasami i powolną sprzedażą wewnętrzną. Ceny mięsa drobiowego również nieznacznie spadły ze względu na zwiększone dostawy od wiodących eksporterów, pomimo utrzymujących się skutków epidemii grypy ptaków w głównych regionach produkcyjnych. Tymczasem spadki cen mięsa owczego trwały trzeci miesiąc z rzędu, odzwierciedlając wysoką dostępność dostaw z Oceanii i niższy popyt ze strony wiodących importerów, w tym Chin i Europy Zachodniej. Natomiast utrzymujące się ograniczone dostawy z Europy Zachodniej i USA, w połączeniu z wysokim sezonowym popytem, doprowadziły do wzrostu cen wieprzowiny szósty miesiąc z rzędu.

Drugi z rzędu miesięczny spadek ceny cukru

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w lipcu średnio 146,3 punktu, co oznacza spadek o 5,9 punktu (3,9 procent) w porównaniu z czerwcem i drugi z rzędu miesięczny spadek, ale pozostaje o 33,4 punktu (29,6 procent) powyżej poziomu z tego samego miesiąca ubiegłego roku. Dobry postęp w zbiorach trzciny cukrowej w Brazylii w sezonie 2023/2024 oraz lepsze większe opady sprzyjające wilgotności gleby na większości obszarów upraw w Indiach wpłynęły na światowe ceny cukru w lipcu. Dodatkową presję na spadek cen wywierał słaby popyt importowy Indonezji i Chin, największych światowych importerów cukru. Jednak utrzymujące się obawy dotyczące potencjalnego wpływu zjawiska El Niño na zbiory trzciny cukrowej w sezonie 202320/4, zwłaszcza w Tajlandii, wraz z wyższymi międzynarodowymi cenami ropy naftowej, powstrzymały spadki światowych cen cukru.