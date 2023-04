Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wyniósł w marcu 2023 r. średnio 126,9 punktu, co oznacza spadek o 2,8 punktu (2,1 proc.) w stosunku do lutego i oznacza dwunasty z rzędu miesięczny spadek od czasu osiągnięcia szczytu rok temu. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od marca 2022 roku wskaźnik spadł o 32,8 punktu (20,5 proc.). Do spadku wskaźniku w marcu przyczyniły się spadki indeksów cen zbóż, olejów roślinnych i nabiału, podczas gdy indeksy cen cukru i mięsa wzrosły.

Spadły ceny wszystkich zbóż

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w marcu średnio 138,6 punktu, co oznacza spadek o 8,2 punktu (5,6 proc. w porównaniu z lutym i o 31,6 punktu (18,6 procent) mniej niż rok temu. Spadek w marcu odzwierciedlał niższe międzynarodowe ceny wszystkich głównych zbóż. Międzynarodowe ceny pszenicy spadły najbardziej, o 7,1 proce., co było spowodowane dużymi światowymi dostawami i silną konkurencją wśród eksporterów. Do spadku przyczyniło się również przedłużenie inicjatywy zbożowej Morza Czarnego, która umożliwiła Ukrainie kontynuowanie eksportu z portów Morza Czarnego. Wyższe szacunki dotyczące produkcji w Australii w marcu wraz z poprawą warunków upraw w Unii Europejskiej, jeszcze bardziej poprawiły perspektywy globalnej podaży. Silna konkurencja ze strony Rosji, gdzie wysokie dostawy nadal wspierają konkurencyjne ceny, również podtrzymywała presję spadkową na rynkach. Światowe ceny kukurydzy również spadły w marcu o 4,6 proc., pod presją sezonowej dostępności zbiorów w Ameryce Południowej, oczekiwań rekordowej produkcji w Brazylii oraz przedłużenia inicjatywy zbożowej Morza Czarnego. Wśród innych zbóż paszowych światowe ceny jęczmienia i sorgo spadły odpowiednio o 6,7 proc. i 5,7 proc., na co wpływ miały skutki uboczne słabości międzynarodowych rynków kukurydzy i pszenicy.

Ceny olejów spadały, z wyjątkiem oleju palmowego

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w marcu średnio 131,8 punktu, co oznacza spadek o 4,1 punktu (3,0 proc.) w porównaniu z lutym i aż o 47,7 proc. poniżej poziomu sprzed roku. Spadek wskaźnika był wynikiem niższych notowań oleju sojowego, rzepakowego i słonecznikowego, które z nawiązką zrekompensowały wyższe światowe ceny oleju palmowego. Po trzech kolejnych miesiącach spadku, międzynarodowe ceny oleju palmowego odbiły się w marcu. Oprócz niższych poziomów produkcji w Azji Południowo-Wschodniej spowodowanych niesprzyjającą pogodą i powodziami w niektórych rozwijających się regionach, ceny oleju palmowego otrzymały dalsze wsparcie ze strony ograniczonych globalnych dostaw eksportowych w związku z ograniczeniami eksportowymi nałożonymi przez Indonezję. Natomiast światowe ceny oleju sojowego nadal spadały, podążając za trendem niższych międzynarodowych notowań soi. W międzyczasie ceny oleju rzepakowego i słonecznikowego również spadały, czemu sprzyjały odpowiednio duże światowe dostawy i ograniczony światowy popyt importowy.

Wzrost cen masła

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wyniósł w marcu średnio 130,3 punktu, co oznacza spadek o 1,1 punktu (0,8 proc.) w porównaniu z lutym i 15,6 punktu (10,7 proc.) poniżej poziomu z analogicznego miesiąca rok temu. Spadek w marcu był spowodowany niższymi notowaniami cen serów i mleka w proszku, przy jednoczesnym wzroście cen masła. Spadek międzynarodowych notowań cen sera był wynikiem wolniejszy zakupów przez większość wiodących importerów w Azji w związku ze zwiększoną dostępnością eksportową. Ceny mleka w proszku spadły dziewiąty miesiąc z rzędu, głównie w wyniku słabego popytu importowego, zwłaszcza w przypadku dostaw krótkoterminowych oraz na skutek sezonowo rosnącej produkcji mleka w Europie Zachodniej. Natomiast ceny masła wzrosły ze względu na solidny popyt importowy, zwłaszcza z krajów Azji Północnej i Południowo-Wschodniej oraz mniejsze dostawy z Oceanii, gdzie sezonowo spadająca produkcja mleka kształtowała się nieco poniżej poziomów trendu.

Wzrost cen wołowiny i wieprzowiny, spadek cen mięsa drobiowego i owczego



Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w marcu średnio 113,0 punktów, nieco więcej (0,9 punktu i 0,8 proc.) niż w lutym, ale mniej o 6,3 punktu (5,3 proc.) niż rok wcześniej. W marcu wzrosły notowania cen wołowiny, na co wpływ miały rosnące ceny wewnętrzne w USA gdzie w kolejnych miesiącach spodziewana jest mniejsza podaż bydła. Ceny wieprzowiny nieznacznie wzrosły, głównie za sprawą wyższych cen w Europie w związku z utrzymującymi się ograniczeniami podaży i zwiększonym popytem przedświątecznym. Z kolei ceny mięsa drobiowego spadły dziewiąty miesiąc z rzędu z powodu stłumionego światowego popytu importowego i pomimo wyzwań związanych z podażą w związku z powszechnymi ogniskami grypy ptaków w kilku dużych krajach eksportujących. Ceny mięsa owczego również były średnio niższe, odzwierciedlając korektę w dół w stosunku do wysokich cen zarejestrowanych w lutym, spowodowaną zwiększonym popytem przed Wielkanocą i wpływem zmian kursów walut.

Ceny cukru w górę

Wskaźnik cen cukru FAO wyniósł w marcu średnio 127,0 pkt., co oznacza wzrost o 1,8 pkt. cukru w sezonie 2022/2023, po pogarszających się perspektywach produkcyjnych w Indiach, Tajlandii i Chinach. Jednak pozytywne prognozy dotyczące zbliżających się zbiorów trzciny cukrowej w Brazylii ograniczyły presję na wzrost światowych cen cukru. Spadek międzynarodowych cen ropy naftowej, zachęcający do większego wykorzystania trzciny cukrowej do produkcji cukru w Brazylii, w połączeniu z osłabieniem brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego, przyczynił się do ograniczenia miesięcznego wzrostu światowych cen cukru.