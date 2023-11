Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) w październiku 2023 r. wynosił średnio 120,6 punktu, co oznacza spadek o 0,7 punktu (0,5 proc.) w porównaniu z wrześniem. Kontynuując tendencję spadkową i ukształtował się o 14,8 punktu (10,9 proc.) poniżej wartości sprzed roku. Niewielki spadek w październiku odzwierciedla zmniejszenie subwskaźników cen cukru, zbóż, olejów roślinnych i mięsa, natomiast wskaźnik cen produktów mlecznych wzrósł.

Tańsza pszenica, droższe zboża paszowe

Wskaźnik cen zbóż FAO wyniósł w październiku średnio 125,0 punktów, co oznacza spadek o 1,3 punktu (1,0 proc.) w stosunku do września i aż o 27,3 punktu (17,9 proc.) w stosunku do wartości sprzed roku. Międzynarodowe ceny pszenicy spadły w październiku o 1,9 procent, co odzwierciedla ogólnie wyższe niż wcześniej przewidywane dostawy w USA i silną konkurencję wśród eksporterów. Z kolei międzynarodowe ceny zbóż paszowych nieznacznie wzrosły, zwiększając się o 0,6 procent miesiąc do miesiąca. Zmniejszające się dostawy kukurydzy w Argentynie wywarły presję na wzrost cen kukurydzy na świecie, jednak została ona ograniczona przez wyższe dostawy sezonowe z USA, gdzie zbiory postępują, a także silną konkurencję eksportową ze strony Brazylii. Wśród innych zbóż paszowych w październiku wzrosły światowe ceny sorgo, a spadły ceny jęczmienia. Międzynarodowe ceny ryżu spadły w październiku o 2,0 procent w ujęciu miesięcznym, na co wpływa ogólnie pasywny światowy popyt importowy.

Oleje taniały trzeci miesiąc z rzędu

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w październiku średnio 120,0 punktów, co oznacza spadek o 0,9 punktu (0,7 proc.) w porównaniu z wrześniem i trzeci z rzędu miesięczny spadek. I cena kształtowała się o 31,3 punktu (20,7 proc.) poniżej wartości sprzed roku. Nieznaczny spadek wskaźnika cen wynikał głównie z niższych światowych cen oleju palmowego, z nawiązką kompensując wyższe ceny olejów sojowego, słonecznikowego i rzepakowego. Międzynarodowe ceny oleju palmowego w październiku nadal spadały, głównie ze względu na sezonowo wyższą produkcję w wiodących krajach produkujących, a także przedłużający się ograniczony światowy popyt importowy. Z kolei światowe ceny oleju sojowego odbiły po spadku przez dwa miesiące z rzędu, czemu sprzyjał duży popyt ze strony sektora biodiesla, szczególnie w USA. W międzyczasie międzynarodowe notowania oleju słonecznikowego nieznacznie wzrosły w związku z dużymi światowymi zakupami importowymi, podczas gdy olej rzepakowy również umiarkowanie zdrożał w związku z ograniczonymi perspektywami zbiorów w Kanadzie.

Wzrost cen produktów mlecznych

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wyniósł w październiku średnio 111,3 punktu, co oznacza wzrost o 2,4 punktu (2,2 proc.) w porównaniu z wrześniem, po dziewięciu miesiącach kolejnych spadków, ale nadal był niższy o 28,0 punktów (20,1 proc.) w porównaniu z wartością sprzed roku. W październiku światowe ceny mleka w proszku wzrosły najbardziej w wyniku gwałtownego wzrostu popytu importowego, zarówno w przypadku dostaw krótko-, jak i długoterminowych, zwłaszcza z Azji Północno-Wschodniej. Mniejsze dostawy mleka w Europie Zachodniej i niepewność co do wpływu warunków pogodowych El Niño na przyszłą produkcję mleka w Oceanii dodatkowo zwiększyły presję na wzrost cen. Światowe ceny masła również wzrosły ze względu na zwiększoną sprzedaż detaliczną przed feriami zimowymi w Europie Zachodniej i większy popyt na import z Azji Północno-Wschodniej. Z kolei międzynarodowe ceny sera nieznacznie spadły ze względu na wpływ ciągłego osłabienia euro w stosunku do dolara amerykańskiego i zwiększonych możliwości eksportu sera w Oceanii.

Trzeci miesiąc spadku cen wieprzowiny

Wskaźnik cen mięsa FAO w październiku wynosił średnio 112,9 punktu, co oznacza niewielki spadek (0,7 punktu, czyli 0,6 proc.) w porównaniu z wrześniem, co oznacza czwarty z rzędu miesięczny spadek i ukształtowanie się o 3,9 punktu (3,4 proc.) poniżej wartości rok temu. W październiku międzynarodowe ceny wieprzowiny spadły trzeci miesiąc z rzędu, głównie ze względu na utrzymujący się słaby popyt importowy, zwłaszcza z niektórych krajów Azji Wschodniej, przy dalszej presji na spadek wynikającej z dużych możliwości eksportu u niektórych wiodących dostawców. Z kolei światowe ceny mięsa drobiowego nieznacznie wzrosły, ponieważ ogniska ptasiej grypy w dalszym ciągu ograniczały dostawy od kilku wiodących światowych dostawców w obliczu dużego popytu konsumenckiego i ze względu na względną przystępność cenową mięsa drobiowego. Międzynarodowe ceny mięsa wołowego i owczego również nieznacznie wzrosły, odzwierciedlając utrzymujący się, silny popyt importowy ze strony niektórych wiodących importerów, pomimo dużych dostaw mięsa wołowego z Australii i Brazylii oraz mięsa owczego z Oceanii.

Po dwóch wzrostach, spadek cen cukru

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w październiku średnio 159,2 punktu, co oznacza spadek o 3,5 punktu (2,2 procent) w porównaniu z wrześniem, po dwóch kolejnych miesięcznych wzrostach. Międzynarodowe notowania cukru pozostały jednak o 50,6 punktu (46,6 proc.) wyższe od poziomów z tego samego miesiąca ubiegłego roku. Spadek w październiku wynikał głównie z wysokiego tempa produkcji w Brazylii, pomimo negatywnego wpływu opadów na tłoczenie trzciny cukrowej w pierwszej połowie października. Osłabienie brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego i niższe ceny etanolu w Brazylii również wpłynęły na światowe notowania cukru. Jednak utrzymujące się obawy związane z zaostrzeniem perspektyw globalnej podaży w niedawno rozpoczętym sezonie 2023/2024, w połączeniu z opóźnieniami w dostawach z Brazylii wynikającymi z ograniczeń logistycznych, ograniczyły spadki światowych cen cukru.​