Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wyniósł we wrześniu 2023 r. średnio 121,5 punktu, i był prawie niezmieniony w stosunku do wartości z sierpnia, ponieważ spadki wskaźników cen olejów roślinnych, nabiału i mięsa zrównoważyły ​​wzrosty wskaźników cen cukru i zbóż. Na tym poziomie indeks ukształtował się o 14,6 punktu (10,7 proc.) poniżej poziomu sprzed roku i 38,3 punktu (24,0 proc.) od najwyższego poziomu w historii osiągniętego w marcu 2022 roku.

Droższe zboża paszowe, tańsza pszenica

Wskaźnik cen zbóż FAO wyniósł we wrześniu średnio 126,3 punktu, co oznacza wzrost o 1,3 punktu (1,0 procent) w porównaniu z sierpniem, ale pozostaje o 21,6 punktu (14,6 procent) poniżej wartości sprzed roku. Wzrost w tym miesiącu wynikał ze wzrostu międzynarodowych cen zbóż paszowych o 5,3 proc. Po siedmiu miesiącach kolejnych spadków międzynarodowe ceny kukurydzy wzrosły we wrześniu o 7,0 procent, na co złożył się zbieg czynników, w tym duży popyt na dostawy z Brazylii, wolniejsza sprzedaż przez rolników w Argentynie oraz zwiększone stawki za fracht barkami ze względu na niski poziom wody na rzece Mississippi w USA. Wśród innych zbóż paszowych światowe ceny sorgo również wzrosły we wrześniu, zgodnie z tendencjami cenowymi kukurydzy, podczas gdy ceny jęczmienia pozostały zasadniczo stabilne. Z kolei międzynarodowe ceny pszenicy w dalszym ciągu spadały, zmniejszając się o 1,6 proc. w ujęciu miesięcznym, czemu sprzyjały duże dostawy z Rosji gdzie we wrześniu wzrosły perspektywy produkcji.

Spadek cen wszystkich olejów

Indeks cen olejów roślinnych FAO wyniósł we wrześniu średnio 120,9 punktu, co oznacza spadek o 5,0 punktu (3,9 proc.) w porównaniu z sierpniem, co oznacza drugi z rzędu miesięczny spadek. Spadek indeksu wynikał z niższych światowych cen olejów palmowego, słonecznikowego, sojowego i rzepakowego. Międzynarodowe ceny oleju palmowego we wrześniu nadal spadały, do czego przyczyniła się głównie sezonowo zwiększona produkcja w głównych krajach produkujących olej palmowy w Azji Południowo-Wschodniej. Tymczasem światowe notowania oleju słonecznikowego znacznie spadły, odzwierciedlając presję zbiorów nasion słonecznika w regionie Morza Czarnego w obliczu intensywnej sprzedaży przez rolników. Jeśli chodzi o olej rzepakowy, ceny międzynarodowe spadły w związku z utrzymującymi się dużymi światowymi dostawami eksportowymi, podczas gdy światowe ceny oleju sojowego również poszły w ich ślady, pomimo perspektyw dużego popytu ze strony sektora biodiesla.

Dziewiąty z rzędu spadek cen produktów mlecznych

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wyniósł we wrześniu średnio 108,6 punktu, co oznacza spadek o 2,6 punktu (2,3 proc.) w porównaniu z sierpniem, co oznacza dziewiąty z rzędu miesięczny spadek i aż o 34,1 punktu (23,9 proc.) poniżej wartości z analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Międzynarodowe ceny wszystkich przetworów mlecznych spadły we wrześniu, głównie na skutek słabego popytu importowego na dostawy natychmiastowe i krótkoterminowe przy dużych zapasach w wiodących regionach produkcyjnych, pomimo wzrostu popytu pod koniec miesiąca na niektóre przetwory mleczne w Azji Południowo-Wschodniej Państwa. Ponadto rosnące możliwości eksportu zNowej Zelandii w nowym sezonie produkcyjnym, ograniczony popyt wewnętrzny w Unii Europejskiej oraz wpływ słabszego euro w stosunku do dolara amerykańskiego odbiły się na międzynarodowych cenach przetworów mlecznych.

Trzeci z rzędu spadek cen mięsa, z wyjątkiem wołowiny

Wskaźnik cen mięsa FAO wyniósł we wrześniu średnio 114,2 punktu, co oznacza spadek o 1,2 punktu (1,0 proc.) w porównaniu z sierpniem, co oznacza trzeci z rzędu miesięczny spadek, oraz 6,1 punktu (5,0 proc.) w porównaniu z wartością sprzed roku. Międzynarodowe ceny wieprzowiny spadły, czemu sprzyjał słaby popyt importowy ze strony wiodących krajów importujących, zwłaszcza Chin, oraz duże możliwości eksportu na świecie. Światowe ceny mięsa drobiowego również spadły, co odzwierciedla obfite dostawy u wiodących światowych dostawców, zwłaszcza w Brazylii. Ceny mięsa owczego spadały piąty miesiąc z rzędu, aczkolwiek w wolniejszym tempie, do czego przyczyniły się wysokie dostawy z Australii, pomimo stałego popytu z Chin i Bliskiego Wschodu. Z kolei silny popyt importowy na chude mięso wołowe, szczególnie w USA, doprowadził do wzrostu międzynarodowych cen mięsa wołowego, pomimo wysokich dostaw eksportowych z Brazylii i Australii.

Drugi miesięczny wzrost cen cukru

Wskaźnik cen cukru FAO wyniósł we wrześniu średnio 162,7 punktu, co oznacza wzrost o 14,5 punktu (9,8 proc.) w porównaniu z sierpniem, co oznacza drugi z rzędu miesięczny wzrost i osiągnięcie najwyższego poziomu od listopada 2010 r. Podwyżka cen wynikała głównie z rosnących obaw związanych z zacieśnieniem globalnej sytuacji perspektywy podaży w nadchodzącym sezonie 2023/2024. Odzwierciedla to głównie wczesne prognozy wskazujące na spadki produkcji u kluczowych producentów cukru, Tajlandii i Indii, ze względu na bardziej suche niż zwykle warunki pogodowe związane z dominującym zjawiskiem El Niño. Do wzrostu światowego cukru przyczyniły się także wyższe międzynarodowe ceny ropy naftowej.

ednakże duże zbiory obecnie zbierane w Brazylii, w sprzyjających warunkach pogodowych, w połączeniu ze osłabieniem reala brazylijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego, ograniczyły miesięczny wzrost światowych cen cukru.