Wskaźnik cen żywności FAO wyniósł w sierpniu 2020 r. średnio 96,1 punktu

Wskaźnik cen żywności FAO jest indeksem cen pięciu najważniejszych grup towarowych na rynkach międzynarodowych: zbóż, mięsa, wyrobów mlecznych, olejów roślinnych i cukru.

Oznacza wzrost o 1,8 punktu (2,0 procent) w porównaniu z lipcem i 2,1 punktu (2,2 procent w czerwcu) powyżej poziomu w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Wartość sierpniowa była najwyższa od lutego 2020 r., Wzrosła trzeci miesiąc z rzędu. Podczas gdy słabszy dolar amerykański wspierał międzynarodowe ceny większości towarów rolnych, w sierpniu wzrost cen był bardziej wyraźny w przypadku cukru i olejów roślinnych, przy czym ceny zbóż również się umocniły, choć nieco skromniej. Natomiast wartości mięsa i nabiału utrzymywały się na stałym poziomie zbliżonym do lipcowych.

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w sierpniu średnio 98,7 punktu, co oznacza wzrost o 1,8 punktu (1,9 procent) w porównaniu z lipcem i 6,5 punktu (7,0 procent) powyżej jego wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Spośród głównych zbóż, najbardziej wzrosły ceny sorgo, jęczmienia, kukurydzy i ryżu. Ceny sorgo znacznie wzrosły drugi miesiąc z rzędu, o 8,7 procent w porównaniu z lipcem i 33,4 procent powyżej poziomu z sierpnia 2019 roku, przede wszystkim w wyniku silnego importu Chin. Ceny jęczmienia również wzrosły o 3,2 procent w ujęciu miesięcznym, odzwierciedlając szybsze tempo eksportu z Argentyny do Chin. Obawy o perspektywy produkcji w USA w następstwie ostatnich szkód w uprawach w Iowa spowodowały w sierpniu. wzrost cen kukurydzy o kolejne 2,2 proc. Międzynarodowe ceny ryżu również wzrosły, po dwóch miesiącach kolejnych spadków, czemu sprzyjała sezonowa ograniczona dostępność i rosnący popyt w Afryce. Na rynkach pszenicy ceny eksportowe wzrosły, choć nieznacznie, ponieważ niższe perspektywy produkcji w Europie i zwiększone zainteresowanie zakupem pod koniec miesiąca zaczęły podnosić ceny.

Wskaźnik cen oleju roślinnego FAO w sierpniu wynosił średnio 98,7 punktu, zyskując 5,5 punktu (5,9 procent) miesiąc do miesiąca i osiągając najwyższy poziom od stycznia 2020 r. Trzeci z rzędu miesięczny wzrost odzwierciedla głównie stabilniejsze wartości oleju palmowego i w mniejszym zakresie, wyższe ceny oleju sojowego, słonecznikowego i rzepakowego. Zwiększone międzynarodowe ceny oleju palmowego odzwierciedlają głównie potencjalne spowolnienie produkcji w wiodących krajach produkujących, co w połączeniu z silnym globalnym popytem importowym powinno skutkować obniżeniem poziomu zapasów. W międzyczasie wartości oleju sojowego nadal rosły, przy lepszej niż przewidywano absorpcji przez amerykański przemysł biodiesla. Ceny oleju słonecznikowego były wspierane przez silny popyt importowy, zwłaszcza z Chin, podczas gdy ciągłe ograniczenie dostaw wpłynęło na dalszy wzrost wartości oleju rzepakowego.

Wskaźnik cen wyrobów mlecznych FAO w sierpniu wynosił średnio 102,0 punktów, prawie bez zmian od lipca i wzrósł o 1,7 punktu (1,7 procent) w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Notowania zarówno sera, jak i pełnego mleka w proszku (WMP) spadły z powodu zmniejszonego zapotrzebowania na dostawy spotowe przy dużej dostępności eksportowej w Oceanii w nowym sezonie produkcyjnym. Z kolei notowania cen masła wzrosły w wyniku zmniejszenia dostępności eksportowej w Europie na skutek wzrostu popytu wewnętrznego, podczas gdy sierpniowe upały zmniejszył produkcję mleka, która była już w fazie sezonowego spadku. W międzyczasie notowania na odtłuszczone mleko w proszku (OMP) wzrosły, czemu sprzyjał stały globalny popyt importowy na dostawy średnioterminowe oraz zmniejszona produkcja mleka w Europie.

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w sierpniu średnio 93,2 punktu, prawie bez zmian w stosunku do jego wartości z lipca i spadł o 9,1 punktu (8,9 procent) w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. W sierpniu notowania na mięso wołowe i drobiowe spadły, co spowodowane było wolniejszym tempem zakupów importowych, pomimo zmniejszonego uboju zwierząt i przetwórstwa w kluczowych regionach produkcyjnych. W międzyczasie notowania cen mięsa owczego spadły z powodu słabego popytu importowego w związku z napływem nowych dostaw jagnięciny w Oceanii. Z kolei ceny wieprzowiny wzrosły po czterech miesiącach kolejnych spadków, ponieważ import z Chin wzrósł, podczas gdy światowe dostawy nieco się zmniejszyły z powodu mniejszej masy ubojowej, w połączeniu z przedłużającymi się przestojami zakładów w niektórych regionach produkcyjnych.

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w sierpniu średnio 81,1 punktu, co oznacza wzrost o 5,1 punktu (6,7 procent) w porównaniu z lipcem i 4,9 punktu (6,4 procent) więcej niż w sierpniu 2019 roku. Ostatni wzrost z miesiąca na miesiąc odzwierciedlał perspektywy zmniejszenia produkcji z powodu niesprzyjających warunków pogodowych w UE, a także w Tajlandii, drugim, co do wielkości eksporcie cukru na świecie. Silny popyt importowy na cukier ze strony Chin, napędzany trwałym wzrostem krajowej konsumpcji, dodatkowo wspierał ceny. Jednak oczekiwania dotyczące gwałtownego wzrostu cen cukru w Indiach ograniczały zakres wzrostu cen.